Con un padrón de más de 35 millones personas habilitadas para votar este domingo en más de 104.000 mesas en todo el país, los primeros resultados podrían conocerse a partir de las 22 horas. De ese modo comenzará a develarse el escenario electoral que tiene a Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, en la puja para entrar a un eventual ballotage, si es que la mayoría de las encuestas está en lo cierto.

En diálogo con LA NACION, Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), el organismo que depende del Poder Ejecutivo y es uno de los que interviene en el proceso, sostuvo que se trabaja “ bajo la hipótesis de que los resultados estén en un horario semejante a los que estuvieron en las PASO, básicamente porque tenemos las mismas categorías que contar, y menos candidaturas, pero también una elección más que en las PASO no teníamos y que ahora en las generales tenemos para contar que es la de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” . En las primarias, la situación porteña se dirimió por la vía electrónica, algo que no sucederá en este caso ya que luego de las quejas por el mal sistema implementado, se volvió al anterior.

“Sigue siendo prioritario dar los resultados rápido, consolidados, representativos y que se desarrolle un escrutinio provisorio seguro”, sostuvo Schiavi. El punto no es menor y se transformó en eje de algunos planteos en las últimas horas, solo por parte de los representantes de La Libertad Avanza (LLA), que presentaron quejas a contramano de lo que habían hecho en los últimos encuentros de meses anteriores.

El propio Milei le dijo en una entrevista en Crónica TV cuando el periodista Chiche Gelblung le preguntó si tenía miedo de que le hicieran fraude: “Sí, obvio”, respondió y señaló que “hubo irregularidades groseras, robo de boletas, mesas donde parecía que tenemos cero votos cuando técnicamente es imposible si sacamos un tercio de los votos. Y reiteró su afirmación de que cree que en las PASO perdió entre el 2 y el 5 % de los votos. Sobre estas expresiones nunca formuló una denuncia formal, lo que resaltó a través de una acordada la propia Cámara Nacional Electoral (CNE).

El director de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi Pablo Aharonian

“Para nosotros el proceso está asegurado y la realidad es que con los partidos políticos en estos años de trabajo, pero en estos meses vinculados a la elección más directo, lo que acordamos y lo que compartimos es que estamos tranquilos en que el resultado no va a ser discutible , que el resultado es, valga la redundancia, el producto del trabajo de los últimos cuatro años”, dijo Schiavi ante LA NACION sin entrar en la polémica puntual con los representantes del espacio.

El trabajo para la obtención de los resultados se da entre los representantes de los partidos políticos, la DINE, la CNE, y el Correo Argentino. Y, al igual que en agosto pasado, todo está dado para transmitir “entre el 85 y el 90% de las mesas desde los lugares de votación”.

En esa línea es que las primeras proyecciones ubican el horario de las 22 o 22:30 como el más probable para conocer los resultados. “Obviamente, el proceso depende de factores que nos son ajenos, como es en qué momento se cierra la mesa, cómo va el escrutinio, la complejidad del escrutinio y demás, pero estamos confiados en lo que tiene que ver con los dispositivos que nosotros tenemos tanto en el Correo como en el sistema de recuento y nos imaginamos que para un horario semejante a las PASO, o sea 22, 22.30, vamos a tener la misma cantidad de telegramas contados que tuvimos entonces”, detalló Schiavi.

Aquellas primeras cifras de la noche del domingo 13 de agosto correspondían a datos del 60% a nivel país y el 30% en la provincia de Buenos Aires (PBA), que concentra alrededor del 40% del padrón electoral. “ El desafío mayor es el desbalance que genera que algunos distritos, sobre todo los distritos donde hay simultaneidad, como CABA y PBA , seguramente lleguen los telegramas con una demora que ronda la hora en relación a otros distritos del interior del país y eso es lo que desbalancea el resultado y lo convierte en un resultado no consolidado y no representativo”, detalla Schiavi.

Seguridad del sistema y cifras casi en espejo

En materia de fiabilidad del sistema electoral, Schiavi resalta la coincidencia entre el recuento provisorio y el definitivo. El recuento provisorio es el que se hace el domingo por la noche y que si bien no tiene validez legal, “obviamente tiene mucha importancia política y mediática, e informativa obviamente” . Y después está el definitivo, que es un proceso que tardó, en el caso de las PASO, entre dos y tres semanas, dependiendo de los distritos. “Lo que nosotros tenemos con información que nos acercó la CNE es que la diferencia entre el provisorio y el definitivo fue la menor desde que hay registros, con lo cual los resultados del provisorio con el definitivo fueron casi calcados. Eso es una muestra de la seguridad del sistema, de su confiabilidad”, resaltó.

Para el funcionario eso también es producto del trabajo que se hace con los apoderados de los partidos políticos, de manera periódica, “de acercarles la información para que auditen, de que puedan ver en tiempo real los telegramas que van entrando, de que puedan ver en tiempo real la cantidad de escrutado… Hay que tener en cuenta que esa noche, antes de que se publique el resultado, los apoderados de los partidos ven el porcentaje escrutado de todos los distritos” . Todo eso implica para Schiavi, que “con el nivel de información y transparencia con el que trabajamos, más la profesionalidad de los equipos tanto del Correo, como de la DINE, como en este caso de Indra (la empresa licitada para el recuento), nos lleva a asegurar que el recuento provisorio tiene un nivel de confianza en el sistema muy alto”, completó.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó los sorteos vinculados con el desarrollo de los debates presidenciales, que tendrán lugar en octubre en Santiago del Estero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para las elecciones generales, informaron fuentes judiciales. Télam

Tras lo que detalló que: “La continuidad de eso fue que ya cumplimos 12 reuniones del Consejo de Seguimiento de Partidos, donde le fuimos presentando los avances. A eso se suma que el día de la elección -y no solo el día de elección, sino que en todas las pruebas y simulacros que hicimos, los partidos tienen posibilidad de ver, auditar y fiscalizar el escaneo y la transmisión de todos los telegramas, y en la otra punta tienen apoderados y responsables tecnológicos en Barracas, y de manera remota, viendo cómo se va cargando cada uno de los telegramas que llegan. Eso se suma a que una vez publicados los resultados, cada ciudadano puede acceder al telegrama de su mesa, ver ese telegrama y ver cómo se contó. Eso hace que no sólo los ciudadanos, sino que cada uno de los fiscales que estuvo en cada una de las 108 mil mesas que vamos a contar, pueda ver cómo se contó la mesa en la que él estuvo”. En todos ellos participaron los representantes de LLA y nunca presentaron reclamos en línea a diferencia de lo que hicieron en los últimos días.

Es más, en las últimas semanas los apoderados también tuvieron reuniones no solo con la DINE, el Correo y la CNE sino también con Indra, la empresa a cargo del recuento de votos. El martes, en la reunión de consejos de seguimiento, donde estuvieron los apoderados de las cinco fuerzas que participan de orden nacional, hubo una presentación particular del Correo por el sistema de transmisión y de Indra por el sistema de recuento provisorio en el que la empresa expuso y los partidos consultaron, preguntaron y se sacaron las dudas correspondientes. Luego de eso se dieron los reclamos y las declaraciones públicas de Milei, que no tuvieron su correlato a nivel legal.

“Hoy estuve reunido con la Cámara Nacional Electoral y dentro de los temas que charlamos volvimos a confirmar que tanto desde la DINE como de la Cámara como de los principales juzgados electorales no se recibieron denuncias en todo lo que va del proceso. Ni se discutió el resultado de la PASO, en ninguna de las instancias correspondientes y formales. Todo lo que sucede a nivel mediático, sucede a nivel mediático, pero a nivel institucional o legal no hay un papel presentado”, concluyó Schiavi.

