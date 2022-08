El Gobierno ratifica la soberanía china sobre Taiwán pero se despega de las críticas de Vaca Narvaja a los Estados Unidos

La enfática defensa que el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, hizo del derecho soberano de ese país sobre Taiwán , y su repudio al viaje a esa isla asiática de la parlamentaria norteamericana Nancy Pelosi, merecieron el duro repudio de la oposición, y obligaron a una respuesta oficial por parte de la Cancillería.

Desde la diplomacia argentina afirmaron por lo bajo que reivindicaban el principio de “una sola China” esgrimido por Vaca Narvaja en defensa de la posición de Beijing, a la que equiparaban con el reclamo argentino por Malvinas. Pero que no suscribían los ataques a Pelosi , a quien el embajador en Beijing acusó de promover “acciones irresponsables que generan inestabilidad” por medio de su viaje, al que además calificó de “provocación”.

“Hace 50 años que Argentina reconoce el principio de integridad territorial de China, el principio de una sola China”, afirmó el canciller Santiago Cafiero en declaraciones radiales. Afirmó que “en China se tomó como una provocación (el viaje), como remarca nuestro embajador, pero la función de nuestro país es seguir llamando a desescalar los conflictos”, dijo el canciller, aunque concedió que “no es función de nuestros embajadores señalar visitas o misiones de terceros países”.

Desde el oficialismo, y sin intención de generar roces agregados en la coalición de gobierno (Vaca Narvaja tiene buen vínculo personal y hasta familiar con la vicepresidenta Cristina Kirchner), afirmaron que el embajador “no consultó” antes de despacharse contra la veterana legisladora norteamericana. “Eso se le ocurrió a él, no tenemos por qué meternos en la visita de Pelosi”, afirmaron.

La oposición, en tanto, no usó eufemismos. “El embajador aficionado en China, Vaca Narvaja (que no es de carrera), decide por su cuenta comprometer al país en el conflicto más grave y delicado que enfrentan EE.UU. y China. No tenemos una política exterior mala: directamente no tenemos ninguna”, dijo Miguel Ángel Pichetto, exsenador y compañero de fórmula de Macri en las elecciones de 2019. “La Argentina tiene una postura histórica, pero eso no autoriza a meter a la Argentina en un conflicto. Marca además una gran inconsistencia, en momentos en los que el ministro de Economía viaja a Estados Unidos a lograr más apoyo”, sostuvo a LA NACION el secretario general del gobierno porteño, Fernando Straface.

“El embajador argentino en Beijing confunde su rol como representante de nuestro país en China e incumple una regla diplomática elemental que impide inmiscuirse en las relaciones del país ante el que está acreditado con un tercer Estado ”, afirmó el exembajador en Israel Mariano Caucino. “El embajador argentino en China se disfraza de chino y actúa como vocero de los intereses de China, entrometiéndose en un conflicto ajeno al país que representa. Debe ser removido inmediatamente”, agregó el diputado Jorge Enríquez (Pro).

El representante diplomático, hijo del líder montonero Fernando Vaca Narvaja y que arribó a ese país hace dos años, se expresó en duros términos contra Estados Unidos y respaldó la posición china, que reaccionó con represalias diplomáticas contra Washington y ejercicios militares en la zona. “Esta visita ha sido una provocación para China, por eso queremos condenarla y sumarnos a las voces de Latinoamérica, al propio Antonio Guterres (secretario general de la ONU), que habla del principio de una sola China en base a la resolución de 1971″, dijo Vaca Narvaja en una entrevista al sitio web CGTN y China Media Group, el viernes pasado, mientras el presidente Alberto Fernández iniciaba su viaje a Colombia, del que retornó este lunes por la madrugada.

Al tiempo que elogiaba al gobierno de Xi Jinping, Vaca Narvaja expresó que el Gobierno “entiende” el reclamo de soberanía chino. “Sostenemos el mismo concepto de integridad territorial” , expresó, y criticó la “doble moral” de países que “piden respetar la integridad territorial en Ucrania” y no lo estarían haciendo en este caso, en obvia referencia a Estados Unidos y países europeos que se han venido oponiendo a la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.

Luego de acompañar al Presidente en su periplo por Colombia -asistió este domingo a la asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente de ese país- el canciller Santiago Cafiero recibió además críticas de la DAIA, que cuestionó el comunicado oficial sobre el conflicto en la franja de Gaza entre Israel y la Jihad Islámica.

“El mencionado posicionamiento del gobierno argentino es erróneo, crea aún más confusión y no se condice con la excelente y estrecha relación que mantienen ambos países”, expresó la entidad comunitaria, en relación a la condena a Israel de la cancillería, quien expresó su “sentido dolor por las víctimas que la acción militar israelí ha generado, en particular, civiles y niños palestinos”, mientras que un párrafo posterior condena “el lanzamiento de cohetes contra Israel”, adjudicados por ese país a la organización terrorista Jihad Islámica, que no es mencionada en el comunicado y que fue la que dio comienzo a la escalada bélica.