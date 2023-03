El Gobierno reaccionó ante el dato de pobreza en 2022: “Nos hacemos responsables”

escuchar

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue una de las primeras funcionarias en reaccionar después que el Indec relevara este jueves que la pobreza en 2022 fue del 39,2%. En medio de las fuertes críticas opositoras, la funcionaria sostuvo que el dato responde al proceso inflacionario y aseguró que el Gobierno trabaja para corregir la situación.

“Es un número que nos duele, nos ocupa, por eso trabajamos todos los días para combatirlo”, señaló. Agregó que el aumento del índice “tiene que ver claramente con el deterioro del ingreso. La Argentina mide pobreza por ingreso y cada vez que hay un proceso inflacionario lamentablemente la pobreza aumenta”.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, más de 18,1 millones de personas son pobres en el país, según los datos del segundo semestre de 2022. Se trata de más de un millón de nuevos de pobres. A su vez, informe indicó que el 54,2% de los niños de entre 0 y 14 años, unos 6 millones, son pobres.

Tolosa Paz sostuvo que el Estado trabaja frente a la situación social. “No negamos estos indicadores, nos hacemos responsables de esta realidad y trabajamos todos los días para seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación”, dijo.

La titular de la cartera de Desarrollo Social se manifestó de esta forma en el marco de una agenda de actividades que desarrolló este jueves en Entre Ríos, junto al gobernador Gustavo Bordet, y su vice, María Laura Stratta.

El índice de pobreza que dio a conocer el @INDECArgentina nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 30, 2023

Ante la dura realidad social, Tolosa Paz solicitó que “estar atentos” para monitorear los aumentos de la Tarjeta Alimentar y, al mismo tiempo, “seguir de cerca la Asignación Universal por Hijo que aumenta dos veces por año por ley”. “Pero también necesitamos ir hacia una ley que nos de seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar”, recalcó.

La funcionaria explicó que hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía para que haya “una respuesta integral” rápida después que se conozcan estos indicadores. No obstante, señaló que el país tiene que “terminar de desarrollarse” para “terminar con la pobreza”, de forma tal generar “niveles de inclusión” para “erradicar el drama y el flagelo de la inflación”.

La divulgación del dato del Indec motivó que varios dirigentes opositores cuestionaron el rumbo económico del Gobierno. Sin embargo, Tolosa Paz se permitió rescatar otro índice. “Así como estos números duelen, también es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo, con lo cual ya no basta con tener trabajo, sino que si no resolvemos la inflación, el trabajo de por sí no es un habilitador a tener ingresos por arriba de la pobreza”, dijo.

Dato

Según el Inedc, la mayor cantidad de pobres se registró en Concordia (55%). Le siguieron Gran Resistencia (54%), Santiago del Estero-La Banda (46,5%) y Gran San Luis y Corrientes (45,2%). Los partidos del GBA reflejaron un 45%. A niveles absolutos, esa región suma la mayor cantidad de pobres medida en los 31 aglomerados que releva el Indec: casi 1,5 millones.

Pobreza en Argentina

La degradación de la situación social es tal que ninguno de los semestres medidos por el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna en tiempos del Frente de Todos superó el cierre de la gestión de Cambiemos en 2019 (35,5%), marcada por dos años de crisis cambiaria y afectación de los ingresos por la alta inflación.

En los primeros seis meses del año pasado, la pobreza entre los más chicos (de 0 a 14 años) había sido de 50,9%. Ese dato se disparó ahora a 54,2%, lo que implica que actualmente la cantidad de niños pobres son unos 6 millones.

La indigencia –los más pobres entre los pobres– fue de 8,1% al cierre del año pasado. Se mantuvo estable gracias a la ayuda social. El mismo semestre de 2021 era de 8,2%, mientras que el primer semestre de 2022 había registrado un 8,8%.

El dato de pobreza difundido este jueves comienza a acercarse a los vividos durante los días de encierro o a los de la salida tras la debacle de dos dígitos que mostró entonces la actividad económica. Si sólo se tomaran los pobres del último trimestre, el cuarto –y no del semestre–, la cifra subiría incluso a 18,7 millones.

