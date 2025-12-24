Los empleados municipales de San Isidro paran 72 horas y se recalienta el conflicto con el intendente Ramón Lanús

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro protestará contra el intendente Ramón Lanús (Pro) con un paro de 72 horas que se extenderá entre el viernes y el domingo. El gremio reclama mejoras salariales y denuncia incumplimientos de acuerdos que el gobierno municipal sostiene que fueron malinterpretados. En la intendencia, afirman que buscan premiar a los empleados que más trabajan y remarcan que creció la violencia en las protestas.

Luego del feriado por Navidad, los trabajadores municipales de San Isidro no retomarán la actividad hasta el lunes. El sindicato activará una huelga el viernes, que se extenderá al sábado y al domingo. La recolección de residuos no se verá afectada, al ser un servicio que presta la empresa privada Cliba.

“El conflicto recrudeció. Tomamos esta medida por incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. Incumplieron un acta por productividad, de $120.000, en el área de barrido. Se firmó en junio, para entrar en vigencia en julio, y no se puso en funcionamiento. Eso desencadenó en [una medida sindical de] reducción horaria: en vez de trabajar hasta las 15, lo hacíamos hasta las 11. No fuimos tenidos en cuenta, el viernes, sábado y domingo habrá paro. [Áreas como] salud o espacio público trabajan sábado y domingo”, dice a LA NACION el secretario general del sindicato municipal sanisidrense, Omar Arce.

Lanús, con Bullrich, con quien está alineado políticamente

“Creíamos que nos iban a llamar, pero fueron acelerando las evaluaciones de desempeño y otras formas de presión. El fundamento del paro es que haya salarios dignos, basta de acoso laboral y que se cumpla el convenio colectivo. Las primeras cinco categorías de las siete [del escalafón] cobran básicos por debajo de $566.000, la línea de la indigencia. De 5000 trabajadores, 3000 cobran por debajo de la línea de indigencia”, agrega Arce.

El sindicato municipal y la intendencia están en tensión desde principios del mandato de Lanús, un jefe comunal que muestra sintonía con La Libertad Avanza. “A los seis meses de gestión, hicimos un paro de 48 horas. No nos atendían y querían dar los aumentos solos”, recuerda el secretario general del gremio. “Nos llaman a reunión para el martes 30 y el paro ya pasó”, reprocha Arce.

Desde el municipio, en tanto, afirman a LA NACION que la suma extra por productividad en el área de barrido no se planteó como un beneficio general. “Hicimos una muy buena paritaria en junio, con un 10% de aumento ese mes y un 8% en agosto. El punto 10 [del acuerdo] era la creación de una comisión para una experiencia piloto. Planteamos que no íbamos a hacer aumentos generales, sino aumentos por productividad. A los barrenderos, que trabajan ocho horas, les propusimos hacer horas extras las últimas dos y agregar una hora más de trabajo, también concebida como extra. Hacían el cuadro de barrido que les corresponde y, después, medio cuadro más. Aumentábamos salarios y agregábamos una hora más. El gremio firmó y después le dijo a su base que venía un aumento de $120.000 para todos”, informan desde la comuna que comanda Lanús, intendente de Pro alineado con Patricia Bullrich.

“Dijeron que si no era para todos, no era para nadie. Creció el nivel de violencia”, recriminan en el entorno del intendente de San Isidro, que asumió en 2023 tras ganar una elección en la que desbancó a la dinastía Posse del poder local tras 40 años (venció en internas a Macarena Posse, hija del por entonces intendente, Gustavo Posse).

El intendente de San Isidro, con el ministro de Economía, Luis Caputo

Según fuentes municipales, los servicios estarán “garantizados” durante las tres jornadas de paro. Admiten que el sindicato “tiene razón” al pedir una recomposición salarial, pero subrayan que “la conducción del gremio tiene responsabilidad, porque al asumir [el intendente Lanús] ya estaba esa pirámide salarial”.

“Hay dos paradigmas acá. Nosotros queremos premiar al que más trabaja y cuidar el mango. Ellos nivelan para abajo”, concluyen en el municipio, donde destacan que otorgaron un bono de $150.000 para enero y un aumento salarial de 6% en ese mes.