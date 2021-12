El Gobierno reúne a 23 provincias e impulsa un aumento de la presión fiscal

En un renovado guiño a los gobernadores oficialistas y opositores, y con la solitaria ausencia de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Alberto Fernández firmará hoy a las 17 en la Casa Rosada la renovación por 2022 del denominado Consenso Fiscal, que -sin obligarlas- habilita a algunas provincias a aumentar alícuotas de impuestos claves como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, al establecer topes máximos que en muchos casos están por encima de los vigentes. Las impulsa, además, a discutir la creación de un nuevo impuesto a la herencia, las donaciones y los legados.

La cita, a la que ya confirmaron su adhesión parcial o total 23 de las 24 jurisdicciones, le servirá al Gobierno también para marcar un contraste en el interior de la coalición opositora, ya que mientras Horacio Rodríguez Larreta (Pro) no concurrirá (la ciudad tiene abierto en la Corte Suprema su reclamo por la coparticipación), provincias gobernadas por el radicalismo, como Corrientes, por caso, ya se manifestaron en favor de firmar el nuevo pacto Nación-provincias.

“El consenso devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio”, afirmó ayer el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y aclaró que lo suscribirán “por tercer año consecutivo con todos los distritos, a excepción de la ciudad de Buenos Aires”.

Tanto De Pedro como su secretaria de Provincias, Silvina Batakis, negaron que la suba de impuestos sea obligatoria, y reiteraron que se trata de encontrar una “armonización tributaria” entre las distintas provincias. Pero lo cierto es que, dentro de los puntos más polémicos a firmar, y según pudo corroborar LA NACION sobre la base de un borrador del texto, se autoriza la discusión sobre la creación del denominado impuesto a la herencia, que la propia Batakis defendió en una entrevista radial.

“Cuando hablamos del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, estamos hablando de un impuesto que está en todos los países desarrollados y muy bien visto”, expresó la funcionaria a Radio 10, y aclaró que los fondos que eventualmente se obtengan “les corresponden a las provincias”, por lo que “hay que darnos el espacio para analizarlo en 2022″, subrayó. Luego de destacar que el impuesto existía “y fue eliminado por (José Alfredo) Martínez de Hoz” durante la última dictadura militar, Batakis recordó que Daniel Scioli lo repuso cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el inicio de su primera gestión.

Opiniones

Los gobernadores oficialistas, que en su mayoría estuvieron con el Presidente el martes luego de la derrota oficialista en el debate del Presupuesto en Diputados, se expresaron en favor del pacto, si bien destacaron también que no prevén aumentar impuestos como consecuencia del acuerdo “Estamos de acuerdo y lo vamos a firmar, aunque nosotros hemos bajado impuestos este año”, sostuvo a este diario el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien prefirió destacar otro de los puntos del acuerdo, que prohíbe a las provincias endeudarse en dólares con la excepción de los organismos internacionales de crédito. La Pampa y San Luis, que no firmaron el pacto original, en 2017, enviarán delegados al cónclave aunque no están habilitados a firmar el acuerdo.

Más lejos de la Casa Rosada, el gobernador cordobés Juan Schiaretti delegará la firma en su vice, Manuel Calvo, y ya anticipó que “no aumentará impuestos ni creará nuevos”, en tácito rechazo al impuesto a las donaciones o legados.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio también combinaron una adhesión general con reparos concretos. “Voy a ir a la firma del Consenso Fiscal para asegurarme bien de lo que esté escrito (…) No vamos a modificar nuestra estructura impositiva”, afirmó el gobernador correntino Gustavo Valdés, y en relación al impuesto a la herencia destacó: ”Hay que discutirlo bien en la Nación. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos de esta forma. Es complicado aplicar un tipo de impuesto donde no se lo hacía hace muchos años”, afirmó el gobernador correntino, también en declaraciones radiales.

En relación a la ciudad, desde el Gobierno no dejaron pasar la chance de criticar a Rodríguez Larreta, a quien Batakis pidió “dejar de hacer campaña” y recordó que “aumentó las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades financieras”.

En el texto que se prevé firmar hoy “las provincias y Caba se comprometen a abstenerse por un período de un (1) año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones”. Un claro motivo, según afirman cerca del jefe de gobierno porteño, para que la ciudad, que reclama a la Nación la restitución de los fondos que le fueron quitados, primero por decreto presidencial y luego por ley, no concurra hoy a Balcarce 50.

“No aumentamos impuestos, y ese artículo no nos permite adherir”, contestaron a este diario desde la gestión porteña.