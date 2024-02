escuchar

El Gobierno intenta minimizar las esquirlas de la marcha atrás en la ley ómnibus y tras los dichos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien aseguró que el plan económico no depende del apoyo al proyecto y que la caída de la iniciativa era una opción que siempre barajaron, en la misma línea se mostró el vocero presidencial, Manuel Adorni, unas horas después.

Mientras el presidente Javier Milei arremete desde Israel contra los gobernadores por supuestamente incentivar a los legisladores de sus provincias a no avalar a la Casa Rosada, el portavoz dijo que no metían a todos los mandatarios “en la misma bolsa” y negó que vayan a echar funcionarios ligados a las provincias . No obstante, informó que para hoy suspendieron una reunión que el titular del Palacio de Hacienda tenía con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

“Hoy estaba prevista una reunión del ministro Luis Caputo con el gobernador de Santa Fe, la cual quedó suspendida”, adelantó Adorni en su tradicional conferencia de todos los días. Pullaro además de ser mandatario provincial de Juntos por el Cambio es radical, uno de los partidos a los que más criticó Milei, y fue una de las caras más visibles por las quejas sobre las retenciones y el financiamiento nacional a las provincias.

Cuando la tensión con los jefes locales está en su punto más alto, ya que el Gobierno pretendía la colaboración de los no kirchneristas para avanzar con el trámite legislativo, el portavoz aclaró esta mañana: “Por supuesto que no están todos en esa bolsa, revisen por favor el listado de votaciones y van a poder sacar sus propias conclusiones”.

También negó el desplazamiento de funcionarios vinculados a las provincias, cuando hay terminales de la administración nacional ocupadas, por ejemplo, por personas ligadas al cordobés Martín Llaryora, uno de los que está en el foco de las quejas de Balcarce 50. “No está en agenda ningún cambio, las cuestiones de gestión las vamos a separar de las cuestiones políticas. Si hay cambios, serán por cuestiones de gestión, nunca políticas. Hemos demostrado que quien quiera trabajar honestamente independientemente de donde venga y de la bandera política, de su pasado, se va a poder sumar porque necesitamos sacar la Argentina adelante”, aseguró Adorni.

Anoche, desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado en el que señalaron con nombre y apellido a aquellos diputados que no apoyaron la ley. Después el mismo Milei retuiteó una cadena de mensajes donde estaba también la foto de los opositores al proyecto, algo que generó cuestionamientos de algunos de ellos como Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; o Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC)-Ari.

“Hubo algún malestar respecto a la mención de los diputados que votaron en contra. La información que se brindo es pública. Pueden fijarse en la web de Diputados, de los 144 legisladores que votaron a favor [del proyecto en general], quiénes después optaron por cambiar esa decisión. El Presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras, que el compromiso era con la gente y que iba a defender la verdad y la honestidad moral. No se hizo más que exponer información pública, cada uno podrá sacar sus propias conjeturas”, justificó hoy el vocero.

Noticia en desarrollo

LA NACION