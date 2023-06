El guiño de Daniel Scioli a Patricia Bullrich: “Si soy presidente, te voy a necesitar”

escuchar

En el centro de la escena por su insistencia para que el oficialismo defina candidaturas en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Daniel Scioli analizó a la dirigencia opositora y recordó en particular una escena que vivió en marzo durante de la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, cuando se encontró con la precandidata del PRO Patricia Bullrich. “ Me dijo, te voy a necesitar cuando sea presidenta, entonces yo le dije ´si soy presidente, también te voy a necesitar ”.

En una extensa charla que mantuvo con Luis Novaresio en el ciclo + Entrevistas, por LN+, el embajador en Brasil expresó definiciones sobre sus rivales internos y externos y reparó en particular en el vínculo que tiene con los principales referentes en la competencia de Juntos por el Cambio (JxC), la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, así como con el expresidente Mauricio Macri, con quien aseguró no haber roto “nunca” su relación de amistad.

“Tengo respeto por los dos, son muy correctos conmigo”, dijo cuando le preguntaron a quién de los dos le compraría un auto usado. Fue en ese momento cuando rememoró el momento que tuvo lugar hace ya tres meses.

“Patricia me dijo: Daniel, mirá que cuando sea presidenta te voy a necesitar. Entonces, yo le dije ´mirá, Patricia, cuando yo sea presidente también te voy a necesitar”, relató.

El exgobernador bonaerense citó ese ejemplo para dar cuenta que tiene que “cambiar el clima político” en el país y habló de la necesidad de tender puentes en la oposición.

Por otro lado, también tuvo palabras positivas respecto Rodríguez Larreta. Definió al titular de la administración de la Ciudad de Buenos Aires como “un hombre moderado, con compromiso de gestión”, consideró que “la irrupción de [Javier] Milei lo ha llevado a tomar posiciones en las que no sé si se siente cómodo”.

En ese sentido, con su característico tono conciliador, el exgobernador destacó “la destreza política” del precandidato de La Libertad Avanza “para conectarse con toda la desilusión que hay” y buscar así “atraer a los votantes”. “Tiene dos ejes, uno es la dolarización, que no comparto porque no se puede estar supeditado a políticas monetarias de los Estados Unidos y el otro es el rol del Estado”, enumeró y aclaró en que pese a que cree que “hay que optimizarlo y tiene ser más eficiente, eso no significa, por ejemplo que desaparezca Aerolíneas Argentinas”.

“Milei es una realidad, llegó a su banca votado y ha logrado interpretar y dar un mensaje que llega a mucha gente, como Patricia, como Horacio, que hacen lo suyo”, comparó.

A dos días del cierre de alianza y horas después de las críticas que recibió de parte del PJ Bonaerense - ratificada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el acto que encabezó este jueves en Santa Cruz- Scioli ratificó una vez más que peleará por llegar a la presidencia y descartó que hubiera recibido algún mensaje para exigirle que se baje, aunque admitió que cuando habló con el titular del partido, Máximo Kirchner, fue “en tono intenso”.

“Es una decisión tomada”, afirmó y se mostró confiado en que las urnas lo acompañarán. “Confío en la gente y voy a ganar las PASO, la unidad está garantizada al final del camino, es bueno que haya PASO porque cuando nos abrimos, ganamos”, reflexionó.

En otro tramo, Scioli se refirió a la relación con Cristina Kirchner, reconoció que no habla con ella hace tiempo y la calificó como una dirigente “tenaz, apasionada, un gran cuadro político, una mujer de una gran experiencia y de ideales que defiende con mucha determinación”, que “cuando quiere decir algo, lo dice ella misma”.

En cuanto a La Cámpora, señaló que no comparte “algunas de las cosas que se han expresado” tras la conformación del nuevo frente electoral. “Si en esta etapa, que se llama Unión por la Patria empezamos generando estas controversias...” deslizó. A su vez, definió a la organización como “una agrupación de jóvenes que han ido creciendo, que tienen aspiraciones territoriales y que algunos gobiernan, como la intendenta de Quilmes (Mayra Mendoza)”.

Pese a que evitó evaluar la gestión del ministro de Economía, dijo que desea “que le vaya lo mejor posible”, señaló que mantiene “una gran amistad” con Alberto Fernández e insistió en que con la vice tiene “una relación de respeto”.

