El hijo de Luis Juez lo mandó al frente con un audio por el uso de la afeitadora: “Me quedó una autopista”

El político Luis Juez, uno de los integrantes de Juntos por el Cambio, siempre se caracterizó por su sentido del humor y la desdramatización de algunos temas importantes en la agenda de la política nacional. Es así que junto a su hijo, alejado de los temas más candentes de la actualidad, fueron noticia por un particular hecho doméstico que dejó en evidencia.

Todo comenzó cuando Martín Juez, su hijo, utilizó su cuenta de Twitter, donde suele publicar fotos junto a su padre en la cancha de Talleres de Córdoba, y posteó un divertido diálogo entre ambos que dejó en evidencia al senador, quien no se dio cuenta de un ajuste en su afeitadora y terminó con su cara rasurada por completo. “Me quedó una autopista”, declaró el exembajador argentino en Ecuador.

“Espero que mi viejo no se dé cuenta de que le usé la afeitadora”, ironizó Martín, en su Twitter, en un texto que incluyó, en adjunto, un video con la conversación de WhatsApp junto a su padre- agendado como “El Jefe”-, quien, de inmediato, después de afeitarse, le envió un audio ofuscado al terminar completamente rasurado su rostro.

La publicación de Martín, el hijo de Luis Juez en Twitter Foto: TWITTER / @MartinJuez

Con su tono cordobés distintivo, Juez le recriminó a su hijo: “Mirá ‘culiao’ la cara de chupetín que tengo. Le sacaste el coso, el peine a la máquina. Me fui a afeitar bolu... y tenía la cero. Me hice una avenida. Me tuve que sacar la barba, culiao”.

Pero no quedó todo ahí. Visiblemente ofuscado por la maniobra de su hijo, Luis Juez continuó recriminándole por su accionar que lo obligó a tomar una medida intempestiva: “Ponele el peine. No sabés que estoy ciego, culiao. Mirá cómo me quedó la cara”.

Se filtró un audio de Luis Juez indignado con su hijo por el uso de la afeitadora

Como todo video original, distintivo y fuera de lo común en el ámbito de la red social del pajarito, la publicación de Martín Juez Corte, como se reconoce en su perfil público, llegó a los 13 mil likes y 600 replicaciones. Para sumarle un aditivo más a este posteo, los usuarios decidieron reaccionar y manifestaron su parecer en los comentarios.

“Dios mío, la gente cordobesa es lo mejor que habita en este país, con esa tonada todo es mejor y causa más gracia”; “Son lo más. Gracias por un momento de alegría cordobeses que tanta falta nos hace” y “Es increíble, no importa la edad que tengan. Escuchar a un cordobés da años de vida”, fueron las repercusiones más destacadas.

Anteriormente, en el mes de septiembre, Martín realizó un posteo junto a su papá, como en esta ocasión, para celebrar su cumpleaños número 59. Con otro tono de mensaje, agradecido por las enseñanzas que le brindó el senador a lo largo de la vida, deslizó: “Feliz cumple a la persona más humilde y luchadora que conozco en el mundo. Gracias por enseñarme con el ejemplo todos los días. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Te quiero pa”, reflejó su hijo, en una foto donde aparecen los dos vestidos de traje y su papá con un diploma en sus manos.

