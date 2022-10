Gran Hermano 2022: quién es Romina Uhrig, la exdiputada kirchnerista que entró en el reality

escuchar

Este lunes por la noche se lanzó una nueva edición de Gran Hermano. Por la pantalla de Telefe, y con la conducción de Santiago Del moro, la “casa más famosa del país” abrió nuevamente sus puertas, para que ingresen 18 participantes que buscan obtener no solo el premio en metálico (15 millones de pesos y una vivienda), sino también la fama que implica ese nivel de exposición. Y entre los jugadores, llamó la atención la presencia de Romina Uhrig, una mujer vinculada al kirchnerismo y que estuvo en pareja con un exintendente del Conurbano bonaerense .

A través del clip en el que presentan a cada uno de los participantes, comentó: “ Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”. Más adelante, y en lo referido a su situación personal, ella agregó: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está ”. De este modo, la participante confirmaba que se encuentra separada de Walter Festa, quien fue intendente de Moreno.

“Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”, continuó en su presentación.

Uhrig aseguró que participar de este programa tan famoso, era estar “cumpliendo un sueño”, y entre aplausos hizo su ingreso al estudio del reality. Recibida por Del Moro, contó cómo fue que se decidió a probar suerte para ingresar a la casa: “ A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar ”.

La participante reveló que tiene tres hijas, a las que extrañará durante el tiempo que permanezca adentro del juego, y agregó: “Un crecimiento para mí, yo lo veo así. Esto lo hago por las cuatro”.

Así se presentaba Uhrig

Como todos los aspirantes a participar del reality, Uhrig envío un video a la producción de Gran Hermano, en el cual se presentó y habló sobre su vida. En ese casting, que la mujer subió a su canal de YouTube en junio de este año, ella expresó: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Tengo tres hijas, Mía de once años, Felicitas de tres años, y Nina de un año. Estoy casada, mi esposo se llama Walter Festa, ex intendente de Moreno” (cabe destacar que en su ingreso a la casa, ella remarcó que ahora estaba soltera).

Con respecto a su pasado vinculado a la política, Uhrig en ese casting detalló: “ Fui Diputada Nacional por el Frente de Todos. Hoy actualmente estoy trabajando en IPS, junto a la presidenta Marina Moretti. Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter, y hoy lo sigo haciendo obviamente con muchísimos menos recursos, pero trato de hacer lo que puedo, lo que esté a mi alcance ”.

En el último tramo de esa presentación, Romina concluyó con algunos detalles de color de su vida personal: “ Me encanta entrenar, hago musculación. Hago uñas esculpidas, arranqué de chica, y despeja mi cabeza un montón. Considero que tengo una familia hermosa, unas hijas hermosas, que eso es lo que más importa. Soy muy creyente, creo mucho en Dios ”.

Walter Festa fue intendente de Moreno entre 2015 y 2019. En el 2017, Uhrig formó parte de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de Unidad Ciudadana, en el puesto número 15. Eventualmente perdió su banca, y como ella misma mencionó, a partir del primero de marzo de este año, comenzó a trabajar en el gabinete de Moretti, en el Instituto de Previsión Social Provincia de Buenos Aires.

