Entre lágrimas, Kevin Spacey se declaró inocente de los cargos por abuso: “Jamás hay que disculparse por algo que no hiciste”

El año 2017 fue un punto de quiebre en Hollywood, cuando las denuncias que dieron pie al movimiento MeToo abrieron la puerta a que otros artistas y trabajadores de la industria del entretenimiento hicieran públicas otras situaciones de abuso que habían vivido en carne propia. El actor Anthony Rapp fue uno de ellos: denunció públicamente que, siendo menor de edad, Kevin Spacey había abusado de él. Ese episodio -sumado a otros testimonios que lo pusieron en el ojo de la tormenta- tuvo un gran impacto en la carrera de Spacey, que pasó de protagonista de la exitosa serie House of Cards a convertirse en un nombre con el que ningún productor quería tener relación. Este lunes, en el marco del juicio civil que se lleva adelante en su contra en Nueva York, el actor prestó declaración y se quebró frente a la corte .

El actor Kevin Spacey llega a la corte federal para el juicio civil en el que se lo acusa de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años en 1986

Al momento de hacerse pública la denuncia, y como una confusa forma de estrategia, Spacey compartió un comunicado en el que, entre otras cosas, anunciaba públicamente su homosexualidad. Más adelante, en el mismo texto, el actor se disculpaba por el episodio del que se lo acusaba, ocurrido durante una fiesta en Manhattan, en 1986. Por entonces, él tenía 26 años y Rapp, apenas 14. “ Siento mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, han pasado casi 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que fue un inapropiado comportamiento estando borracho y siento que haya tenido durante todos estos años esos sentimientos que describe ”, escribió.

El actor Anthony Rapp, izquierda, llega a la corte para su juicio civil por abuso sexual contra Kevin Spacey

Sin embargo, el protagonista de House of Cards sorprendió este lunes con sus declaraciones frente a la corte. Según los testigos que se encontraban en el lugar, Spacey lloró en el estrado, y expresó: “Fui persuadido de pedir perdón, pero aprendí una lección: jamás hay que disculparse por algo que no hiciste. Me arrepiento de todo ese comunicado”.

En la corte, Spacey afirmó conocer a Rapp, pero negó las acusaciones de abuso, y explicó que fue su publicista quien lo convenció de compartir ese comunicado, con el objetivo de “evitar una crisis que iba camino a empeorar”. En la noche en la que sucedió el presunto episodio, Spacey reveló que tuvo un coqueteo con otro hombre llamado John Barrowman, y al respecto declaró: “Estaba muy impresionado con Barrowman. Él era muy apuesto y encantador. Anthony Rapp parecía un chico. John Barrowman parecía un hombre”.

La relación con su padre

Ante la corte, el actor dijo haber crecido en medio una "dinámica familiar muy complicada"

En otro tramo de su declaración, y nuevamente en relación a ese comunicado en el que se refería a su sexualidad, Spacey confesó que se trató de un momento muy delicado debido a cuestiones familiares: “Mi padre era un supremacista blanco, y neo nazi. Nunca había hablado sobre estos temas de manera pública”. Y más adelante, él agregó: “Yo crecí en una dinámica familiar muy complicada”.

Al momento de entrar en detalle con respecto a la naturaleza de su padre, Thomas Fowler, el acusado aseguró que su familia se mudaba constantemente porque el hombre solía estar desempleado, y confesó que de pequeño estaba “aterrorizado” frente a algunas de sus actitudes y que era forzado a escuchar todo tipo de sermones racistas. También contó que cuando le dijo que deseaba ser actor, su padre tuvo un comentario homofóbico, que Spacey declaró que no “pensaba repetir porque es despectivo”.

El escándalo de los abusos sexuales de Kevin Spacey no sólo le costó al actor su carrera interpretativa, sino que también supuso que Netflix tuviera unas pérdidas millonarias

El pasado 7 de octubre dio comienzo el juicio civil contra Spacey. En esa jornada inicial, el abogado de Rapp aseguró: “Lo que le pasó a Anthony es algo que nunca debería haber pasado”, argumentó ante el jurado, y reveló que en aquel momento su cliente se quedó “congelado” cuando el actor decidió traspasar los límites. Tanto la víctima, que realizó la denuncia ante la justicia hace dos años, como el acusado se encontraban presentes en el tribunal.

Al igual que Johnny Depp en el litigio contra su exesposa Amber Heard, Spacey decidió ser representado durante el juicio oral por una abogada mujer. En este caso, por Jennifer Keller, quien durante esa primera jornada refutó enfáticamente las afirmaciones de Rapp y aseguró que en aquel momento era un “joven con problemas” que inventó una narrativa ficticia. “Hace 36 años el señor Rapp creó una historia y la ha estado contando desde entonces para simpatizar, llamar la atención y elevar su perfil”, aseguró la abogada. Y fue más allá: lo definió como “amargado” y “lleno de resentimiento latente” por no haberse convertido “en una estrella internacional” como su defendido.

