Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, aseguró que las acusaciones de abuso sexual en su contra son falsas

Tras la denuncia de Julieta Prandi contra su expareja, Claudio Contardi, el empresario debió presentarse este lunes a indagatoria. El hombre enfrenta una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado y en reiteradas oportunidades”.

En diciembre de 2019 la modelo anunció su separación y, a partir de ese momento, contó en los medios las terribles situaciones de violencia física y económica a las que fue sometida. Tras la separación, Prandi inició una causa por alimentos y violencia familiar contra su exmarido, y a las disputas judiciales se sumó la denuncia por abuso sexual, por la que Contardi debió presentarse ante la Justicia. A su vez, la modelo solicitó que la causa sea elevada a juicio.

De acuerdo a lo informado en el programa Intrusos (América TV), Contardi ingresó a la fiscalía a las 9 de la mañana y estuvo 25 minutos prestando declaratoria. Si bien al salir, el exmarido de la modelo no quiso hablar con el notero que lo esperaba, su abogado aseguró que su defendido no abusó de Prandi, por lo que tiene miedo de que vaya preso.

Según aclararon en el programa, Contardi no habló, sino que presentó un escrito de tres hojas. “[El documento] arranca diciendo que la imputación es infundada, y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente el absurdo e inexistente hecho denunciado´”, comenzó a decir el periodista Gonzalo Vázquez, quien luego leyó las palabras textuales presentadas por el acusado.

Luego, el comunicador continuó leyendo el escrito: “Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial, que se produjo en el año 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo. Dos años después de separarnos, presenta esta denuncia, cuando nunca antes había hecho referencia al respecto”.

Julieta Prandi acusó a su exmarido, Claudio Contardi, de abuso sexual Instagram @Julieta Prandi

En ese momento, Vázquez explicó que consultó el tema con peritos: “Me dicen que si un perito oficial, tanto del aspecto psiquiátrico como psicológico, te dice que no hay en tu relato componentes fabulatorios, es realmente un punto muy a favor de Julieta. En la habitación hay dos personas y se tienen en cuenta este tipo de pericias”.

Ante la mirada de sus colegas, el periodista siguió leyendo el documento de Contardi: “Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Hemos tenido las relaciones propias de ese estado matrimonial, sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros”.

En el párrafo siguiente, el empresario declara los motivos por los que, según su visión, la modelo inició la causa judicial. “Los falsos dichos en mi contra dirigidos por mi exesposa no tienen otra finalidad que tratar de mejorar su situación procesal en el fuero de familia. Pocos días antes de la presentación de esta denuncia por abuso sexual, el titular del Juzgado de Familia N°3 resolvió: no hacer lugar a una prórroga de una cautelar de Julieta Prandi, ordenar de manera inmediata el restablecimiento del régimen de comunicación entre el padre y el hijo, y disponer de forma inmediata el inicio de un proceso de revinculación”.

En ese momento, el periodista “tradujo” las palabras de Contardi: “Lo que dice es que como Julieta se veía venir que estaba perdiendo en el fuero familiar, le hizo esa denuncia para que el empresario no pueda ver a su hijo”.

Las palabras de Julieta Prandi

El jueves pasado, al inicio de Es por ahí (América), ciclo que conduce junto a Luis “Tucu” López, Julieta Prandi habló sobre la denuncia contra su exmarido. “Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente y a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial. Algunas cosas que han trascendido, que son del ámbito sumamente privado, lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional”.

La palabra de Julieta Prandi

Luego, Prandi contó que acudió a la Justicia hace tres años, pero que la causa comenzó a “moverse” recientemente: “Es algo que vengo exigiendo hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa. Desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades”. Asimismo, aseguró que actualmente confía en que va a encontrar justicia tras el calvario que vivió.

En ese momento, el periodista Gustavo Grabia detalló que Contardi enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión y afirmó que su compañera ya fue periciada: “En las últimas horas, hubo además una pericia clave que reforzó todas las denuncias que ella viene haciendo hace tiempo y que solo recientemente la Justicia empezó a darle importancia. Hay que decir eso: había alguien del otro lado con poder para dilatar todo esto. Se hablan de cuestiones que no vamos a ventilar en público, pero las conclusiones son determinantes, muestran la veracidad. El perito dice que Julieta todo lo que cuenta lo hace con un grado de certeza y confiabilidad, casi como una prueba contundente”.

Julieta Prandi

Para continuar con lo vivido, Prandi siguió: “Para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso”.

Finalmente, a punto de quebrarse, la conductora señaló: “Me fui amenazada de muerte de mi casa”. Además, se mostró esperanzada en obtener justicia por el calvario que vivió junto a sus hijos, y porque lleva un largo tiempo exponiendo ante las autoridades y ahora, finalmente, fue escuchada. “Agradezco el espacio y a mis compañeros, pero no esperen que salga en un programa haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó y no me voy a abrir más”, completó.

