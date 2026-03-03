Este martes, en Santa Cruz, comenzó el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina serán juzgados por la tragedia que dejó 44 tripulantes fallecidos. Están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El debate, en el que están presentes los familiares de las víctimas y sus abogados, se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal ubicado en la ciudad de Río Gallegos y se extenderá hasta, en principio, el 8 de julio. En las primeras conclusiones del juicio, la querella sostuvo que el submarino no estaba en condiciones, con fallas, y con un solo periscopio en servicio.

El hundimiento del submarino ARA San Juan: comenzó el juicio en Río Gallegos. Mauro V. Rizzi

Nueve años después del hecho que paralizó al país y marcó a la historia naval argentina, en el banquillo de los acusados están el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

El hundimiento del submarino ARA San Juan: comenzó el juicio en Río Gallegos. Mauro V. Rizzi - LA NACION

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación ratificó que el juicio por el hundimiento del submarino, ocurrido a más de 900 metros de profundidad, se realizaría en la provincia patagónica. En ese entonces, el máximo tribunal penal rechazó por inadmisible un recurso extraordinario para que el juicio pasara a Mar del Plata, presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y representante, además, de otras víctimas.

La decisión fue de los jueces de la Sala IV Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

El hundimiento del submarino ARA San Juan: comenzó el juicio en Río Gallegos.

Después de una intensa y desesperada búsqueda que se extendió durante un año, los restos del submarino fueron hallados el 16 de noviembre de 2018 a unos 505 kilómetros del litoral marítimo, en línea perpendicular con la costa de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

Los 44 tripulantes fallecidos del ARA San Juan

Oficiales:

Pedro Martín Fernández (Capitán de fragata)

Jorge Ignacio Bergallo (Capitán de corbeta)

Fernando Vicente Villarreal (Teniente de navío)

Diego Manuel Wagner (Teniente de navío)

Eliana María Krawczyk (Teniente de navío)

Víctor Andrés Maroli (Teniente de navío)

Adrián Zunda Meoqui (Teniente de fragata)

Renzo David Martín Silva (Teniente de fragata)

Jorge Luis Mealla (Teniente de corbeta)

Alejandro Damián Tagliapietra (Teniente de corbeta)

Suboficiales y cabos:

Javier Alejandro Gallardo (Suboficial principal)

Walter Germán Real (Suboficial primero)

Hernán Ramón Rodríguez (Suboficial primero)

Víctor Hugo Coronel (Suboficial primero)

Hugo Arnaldo Herrera (Suboficial segundo)

Celso Oscar Vallejos (Suboficial segundo)

Cayetano Vargas (Suboficial segundo)

Jorge Isabelino Ortiz (Cabo principal)

Mario Armando Toconas (Cabo principal)

Franco Javier Espinoza (Cabo principal)

Luis Niz (Cabo principal)

Humberto René Vilte (Cabo principal)

Fernando Santilli (Cabo principal)

Jorge Ariel Monzón (Cabo principal)

Roberto Daniel Medina (Cabo principal)

David Alfonso Melián (Cabo principal)

Luis Esteban García (Cabo principal)

Luis Carlos Nolasco (Cabo principal)

Sergio Antonio Cuellar (Cabo principal)

Jorge Eduardo Valdez (Cabo principal)

Daniel Alejandro Polo (Cabo principal)

Leandro Fabián Cisneros (Cabo principal)

Fabricio Alejandro Alcaraz (Cabo principal)

Fernando Ariel Mendoza (Cabo principal)

Ramiro Arjona (Cabo principal)

Ricardo Gabriel Alfaro (Cabo principal)

Aníbal Tolaba (Cabo segundo)

Victor Marcelo Enríquez (Suboficial)

Carlos Daniel Vazquez (Suboficial)

Hugo Dante César Aramayo (Cabo principal)

Javier Javier Cabaña (Cabo principal)

Oscar Aníbal Meza (Cabo principal)

Héctor Hugo Barlas (Suboficial)

César Enrique Enriquez (Cabo principal)