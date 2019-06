La publicación que Fernández hizo en 2016

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, inició su campaña electoral en la provincia de San Juan junto al gobernador Sergio Uñac y el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja. Pero en la conferencia de prensa se vio sorprendido por una periodista que le recordó un viejo mensaje de Twitter sobre los sanjuaninos.

En aquella publicación de 2016, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner había escrito: "Juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos".

Consultado sobre qué había cambiado para elegir esa provincia en el comienzo de la campaña, Fernández, rápido de reflejos, dio vuelta la sentencia y dijo: "No, precisamente, eso es un elogio a San Juan. San Juan no se caracteriza por eso, más allá de que haya alguno que parezca eso. Y además me debe haber dicho que era sanjuanino, por eso se lo dije. No es justo pensar que los sanjuaninos sean iguales a quien me habló".

Luego de la aclaración, el candidato retomó el tema y pidió perdón: "Si alguien se sintió ofendido, les pido disculpas".