El dirigente social Juan Grabois se refirió al encuentro de Javier Milei con el papa Francisco y expresó su deseo de que el Presidente vuelva del Vaticano con otra mentalidad para cambiar el rumbo de su política económica. “Ojalá que Milei vuelva y que cambie de programa económico, aunque la verdad que lo dudo. Porque es un fanático de un dogma malvado”, dijo Grabois, un hombre cercano al máximo pontífice, en declaraciones a El Destape.

El dirigente social y fundador del MTE, Juan Grabois, junto al flamante presidente, Javier Milei

En relación al sumo pontífice, dijo: “Tiene la capacidad de cambiar el corazón quien tiene el corazón abierto y la cabeza para el que tiene la cabeza abierta” afirmó en Crónica HD. En diálogo con El Destape, deseó: “ Que piense dónde están las prioridades, que se de cuenta que la autonomía absoluta de los mercados siempre nos ha llevado al desastre, que el orden espontáneo de cosas siempre es el orden del más fuerte ”. “Ojalá que Milei vuelva y que cambie de programa económico, aunque la verdad que lo dudo. Porque es un fanático de un dogma malvado”.

“En Davos dijo que los héroes son los grandes empresarios, que son los benefactores de la sociedad”, dijo Grabois, y agregó: “Francisco expresa un pensamiento social en sus discursos, homilías y encíclicas. Ahí, al menos yo puedo ver una crítica muy fuerte al capitalismo liberal”. De esta manera, se refirió a la figura de uno y otro, como representantes de dos visiones contrapuestas. “El Papa es para los que creemos, el representante de Jesús en la tierra y para los que no, un humanista que siempre bregó por cuidar la naturaleza, a los más humildes y a los trabajadores”. Destacó además que Milei expresa una política que hoy tiene “una caída en los ingresos de los jubilados, asalariados e informales de más de un 30%”.

El papa Francisco recibió ayer a Emilio Pérsico y Juan Grabois, dirigentes sociales kirchneristas Telam

Grabois se definió como “un opositor frontal a este programa económico” y aseguró que “hay que construir una alternativa”.

Aseguró que a Milei lo guia un fanatismo religioso por el libre mercado que no se aplica en ningún país donde la gente vive dignamente y que es un “líder carismático que va al frente”, aunque agregó: “Eso no es bueno ni malo, porque si vos vas al frente para hacer el mal, es malo ”. Asimismo previó un escenario donde la clase media, en especial quienes votaron a este gobierno van a salir a pelear y comparó este escenario con el de 2001, “Milei prometió algo que no está cumpliendo, la casta terminó siendo la gente normal y a los políticos nadie les tocó un solo privilegio.” Y agregó: “En el conflicto con las provincias, cuando le saquen los subsidios al transporte el que va a pagar no va ser el gobernador, va ser el pasajero cuando sacan la coparticipación, son los sueldos de los policías, los médicos, los maestros”.

