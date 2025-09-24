El intendente de 25 de Mayo denunció un pacto entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Pro para destituirlo

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, que llegó al cargo por Juntos por el Cambio, denunció que los concejales de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Pro hicieron un pacto para destituirlo de su cargo. “En el Honorable Concejo Deliberante vivimos un hecho muy grave: un intento de golpe institucional”, afirmó.

El episodio al que Egüen hace referencia ocurrió este martes durante una sesión en el Honorable Concejo Deliberante de ese municipio, donde se presentó sin previo aviso. Allí, mantuvo una discusión con los concejales que formaron una comisión investigadora para averiguar la legalidad de dos decretos firmados por él en el año 2023.

El debate duró más de tres horas y media, dos de las cuales fueron presenciadas por el intendente, con cuestionamientos sobre su presencia por parte de los concejales. En ese marco, Egüen se sentó al lado de las autoridades del cuerpo y tomó la palabra.

Todo comenzó a principios de septiembre, cuando el bloque de Fuerza Patria presentó un proyecto para crear la comisión investigadora. La iniciativa, apoyada por un concejal de La Libertad Avanza, una de PRO y un radical, logró la mayoría necesaria para crearla y derogar las normas.

“Estoy acá para que me investigues, me preguntes todo lo que quieras y no me podés decir nada porque no tenés nada para investigar”, le dijo Egüen a un concejal peronista. En la misma línea, sumó: “Son unos impresentables además de haber sido el gobierno mas corrupto de la historia de 25. Firmaron 600 decretos antes de irse, se llevaron todo, 7 millones de pesos dejaron en las cuentas”.

Más tarde, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Egüen indicó que los concejales buscaron afectar la gobernabilidad y la voluntad popular del pueblo de 25 de Mayo que el 23 de octubre de 2023 lo eligió intendente.

“El kirchnerismo, [José Luis] Guarch -de La Libertad Avanza- y [Claudia] Lobosco -de Pro- acordaron en el HCD mi destitución”, tituló su posteo.

En ese marco, señaló: “En las últimas elecciones legislativas, nuevamente los vecinos ratificaron ese rumbo apoyando con su voto a Acción Ciudadana, nuestro proyecto vecinal que nació desde el pueblo y para el pueblo. Esa confianza es la que nos guía cada día desde el 10 de diciembre de 2023″.

“Sin embargo, el kirchnerismo, junto a Guarch de La Libertad Avanza y Lobosco del PRO, intentaron inventar una comisión investigadora sin respetar lo que marca la ley”, acusó, al tiempo que explicó que el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades exige una mayoría agravada de dos tercios para poder conformar una comisión de este tipo.

Y denunció: “Ellos, con mayoría simple, pretendieron forzar el reglamento interno para abrir el camino a una posible destitución. Todo esto, sin que exista delito, duda o presunción alguna que justifique semejante atropello, siendo que siempre se puso toda la información a disposición del pueblo y los concejales".

En ese marco, explicó que se presentó en el recinto, dispuesto a responder todas las preguntas que quisieran hacerle y no pudieron formular ninguna. “La única motivación que los mueve es que yo deje de ser el intendente, pero les doy una certeza: no lo van a lograr”, subrayó.

“En ese mismo estrado, hace 40 años, se sentó Raúl Ricardo Alfonsín para honrar la democracia. Yo también la voy a honrar. Voy a defender la voluntad popular expresada en las urnas, voy a cuidar la gobernabilidad y voy a representar con dignidad a cada veinticinqueño”, añadió.

Sobre el final, ratificó: “Este mandato que el pueblo me dio es por cuatro años, hasta el 10 de diciembre de 2027, y así será. Porque no me mueve el poder, me mueve la convicción de trabajar por mi pueblo, y porque en 25 de Mayo la democracia no se negocia”.