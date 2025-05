“Politiquería e ignorancia”: Kicillof se enfrentó a un intendente libertario por la inauguración de un centro de salud

La inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Ramón Carrillo”, en el distrito de Veinticinco de Mayo, derivó en una polémica entre el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y el intendente local, Ramiro Egüen, que integra las filas de La Libertad Avanza. Kicillof acusó al jefe comunal de rechazar el edificio y oponerse a su inauguración, por lo que la provincia se hará cargo de su funcionamiento. En tanto, Egüen aseguró que el lugar no está autorizado por el Concejo Deliberante, que no es necesario y que no fue acordado con su administración municipal.

“Nos da mucha tristeza que el intendente haya decidido no acompañar la inauguración de un centro destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de Veinticinco de Mayo”, dijo Kicillof este miércoles por la mañana, al cortar las cintas del nuevo edificio. “Quiero llamar al intendente Egüen a la reflexión. En la provincia conformamos un gobierno abierto, que trabaja con todos los intendentes sin ver a qué signo político pertenecen, priorizando siempre dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, agregó.

“No hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas a la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante”, dijo Kicillof en la inauguración. “Nosotros no vamos a caer nunca en esa bajeza ni en la chicana política: como hicimos con los 185 CAPS que ya inauguramos, apuntamos a seguir trabajando en conjunto para garantizar un sistema de salud integrado, cercano y con prestaciones de calidad”. señaló.

Ramiro Egüen, intendente de Veinticinco de Mayo Prensa Municipalidad de Veinticinco de Mayo

En un comunicado de prensa, el gobierno provincial cargó las responsabilidades sobre el intendente. “A pesar de que la atención primaria de la salud es una responsabilidad de los municipios, el gobierno provincial se hará cargo por primera vez de las prestaciones de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”, informó la administración de Kicillof.

“Tras la negativa del intendente de asumir su responsabilidad, la Provincia decidió hacerse cargo también del servicio para priorizar el cuidado de la salud y garantizar que los bonaerenses no se vean perjudicados por una decisión basada en la mezquindad política”, se concluyó en el informe, en el que se aclaró que “la provincia de Buenos Aires tenía la responsabilidad de asumir la construcción del centro de salud, al tiempo que el municipio debía armar los equipos médicos que garantizaran la atención”.

Egüen -que llegó a la intendencia desde Juntos por el Cambio pero en enero se pasó a La Libertad Avanza- respondió con duras críticas. “Se hacen cargo de lo que les conviene. Tienen que tratar con las autoridades electas. Definen hacer un CAPS donde había otro que inauguré, a tres cuadras. No había convenio, [la obra] no fue ratificada por el Concejo Deliberante, no había planos, se hizo en un terreno municipal y le imponen el nombre Ramón Carrillo, cuando eso lo debe hacer el Concejo Deliberante”, aseveró el intendente de Veinticinco de Mayo, en diálogo con LA NACION.

El centro de Salud inaugurado este miércoles en Veinticinco de Mayo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El intendente aseguró que tiene otras ideas para el lugar donde se inauguró el centro de salud. “Mandamos un proyecto para crear ahí un policlínico. Armaron un enclave provincial y los concejales de ellos presentaron un proyecto para provincializar la terapia intensiva del hospital municipal. No te dan un mango. Trabamos un embargo contra el IOMA por 214 millones de pesos”, se quejó el jefe comunal.

“Necesitamos tomógrafo, mamógrafo, no metros cuadrados. Vienen a cortar cintas para la foto. No voy a participar de actos políticos con el intendente anterior [por el peronista Hernán Ralinqueo, actual subadministrador del Instituto de la Vivienda bonaerense], al que tengo denunciado por corrupción”, indicó Egüen.

Egüen le ganó la intendencia a Ralinqueo en 2023, en un resultado muy ajustado que requirió la intervención de la Junta Electoral bonaerense. Se impuso por 57 votos. Ralinqueo gobernó entre 2015 y 2023.

“La obra arrancó en 2022. Cuando entré a la intendencia, en diciembre de 2023, estaba en un 10%. Ahora, nos la quieren tirar por la cabeza. Es un edificio vacío que uno tiene que llenar. Te definen la política de salud”, reprochó el intendente Egüen.