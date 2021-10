El intendente de Rosario, Pablo Javkin, pidió la autonomía de la ciudad y criticó el despliegue de las fuerzas federales

“Con mucha razón la gente me lo reclama, pero yo no puedo prevenir un homicidio con personal administrativo”, resumió el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sobre la poca injerencia de la Municipalidad para abordar la violencia derivada de la problemática narco que azota a ese distrito. “No puede ser que una ciudad del tamaño y de la potencia de Rosario no tenga autonomía. Es imposible que esa jerarquía le sea negada, es urgente”, exclamó el funcionario.

De todos modos, hizo un llamado de atención a corto plazo para que al menos la voz del Municipio tenga mayor incidencia al momento de desplegar los efectivos de la Policía de Santa Fe y de las fuerzas federales que buscan impedir los crímenes en las calles rosarinas.

Es que según su visión no son estratégicos los lugares en los que se montan los operativos. “El viernes salía del Municipio a las 19 y tenía un control a media cuadra. Cualquiera que conozca la ciudad sabe que un viernes a esa hora no es el lugar donde necesitamos controles. Quiero poder aportar desde la ciudad, tener la posibilidad de ejercer el derecho de decir ‘es acá donde hay que prevenir’. Necesitamos que las personas y las fuerzas que portan armas y pueden detener estén desplegadas donde la ciudad las necesita ”, señaló el intendente en Radio 2.

Para que se entienda su planteo, explicó: “Vinieron más fuerzas federales y tiene que impactar el despliegue, no puede ser que sea peor. Tuvimos un fin de semana de los peores en los últimos tres meses: el hecho de Joaquín y tres más. A mí me toca hablar con las familias”.

Con “Joaquín” el intendente se refirió a Joaquín Fernando Pérez, el arquitecto asesinado el miércoles pasado en Arroyito, un barrio de la zona norte de Rosario, cuando dos hombres en moto le dispararon tras robarle su auto, un Renault Clío. Ese fue el homicidio 186 del año en la ciudad santafesina y se produjo después de la llegada de 575 gendarmes que presentó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

El refuerzo de efectivos de las fuerzas federales llegaron a Rosario este mes Marcelo Manera

“No quiero ser espectador. Soy el intendente de Rosario, pero no tengo una persona que porte armas”, sostuvo Javkin, quien insistió en que le den mayor preponderancia para decidir el despliegue de los oficiales: “Podemos aportar a que esto se haga de mejor manera, no me desligo. Uno está en la primera línea de fuego, necesitamos influir. Está muy bien que tengamos una mesa de trabajo, pero tiene que pesar la voz de quienes estamos acá”.

“Soy el intendente de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente”

Ayer, el mandatario publicó un extenso hilo en su Twitter donde sentó esta misma postura. “No hagan esos operativos enormes en zonas u horarios que no sirven para frenar delitos”, les reclamó a quienes manejan las fuerzas policiales.

Por otra parte, dijo ser “el intendente de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente” y pese a que destacó que su gobierno se inmiscuye en tareas como la urbanización de barrios, indicó: “Los que tienen que protegernos con sus armas no nos cuidan como merecemos. Los hechos se suceden todos los días, parecen una simple acumulación. Un delincuente dispara, no se lo previene, no se lo persigue, no se lo encuentra, no se lo detiene. Alguien muere. ¿Y todo pasa?”.

En ese descargo, Javkin afirmó que “gran parte” de los hechos violentos “se ordenan y organizan desde las cárceles” y lanzó: “Hago todo lo que puedo, pero yo soy el intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles; que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego”.

Por ello, requirió: “ Dennos autonomía . Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”.