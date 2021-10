Rosario: Asesinaron a un joven arquitecto para robarle el auto y denuncian que la inseguridad “a los funcionarios no les importa”

Un joven arquitecto fue asesinado a balazos por un grupo de ladrones que le robaron el auto en el barrio de Arroyito, en Rosario. El hecho se registró anoche y los delincuentes huyeron a bordo del vehículo, sin embargo, lo descartaron poco después. Todos permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Policía.

Fuentes del caso informaron que la víctima, identificada como Joaquín Pérez de 34 años, fue interceptada alrededor de las 21 por varios hombres cuando se disponía a guardar su Renault Clío en una cochera de Pasaje Muñiz al 1200. Con intención de robo, el grupo lo obligó a bajar del auto a punta de pistola y luego lo ejecutaron.

A continuación, los delincuentes escaparon a bordo del vehículo, mientras que el joven, que vivía a unos 60 metros del lugar del ataque, logró llegar malherido a su casa para pedir ayuda. La puerta de entrada de su casa quedó con las marcas de sangre de sus manos.

Joaquín Pérez, el joven asesinado en Arroyito

Los familiares de Pérez lo trasladaron al hospital de Emergencias, donde los médicos constataron que presentaba tres heridas de arma de fuego: dos en el tórax y la tercera en la ingle, las cuales le provocaron la muerte poco después de su ingreso al centro de salud. “Era una belleza de persona. Tenía una criatura de dos años, pero a los funcionarios no les importa. ¿Ustedes creen que van a venir a ayudar? Joaquín es un número más”, comentó una vecina a El Tres.

En tanto, otro vecino describió al arquitecto como “un pibe buenísimo que no se metía con nadie”. En relación con el crimen, agregó: “No se sabe cómo fue, él estaba solito. Él vivía para su familia. No era agresivo, no era que te iba a decir ‘no te doy el auto’. Estoy seguro que lo entregó y lo mataron”.

Los asesinos abandonaron el auto a las pocas cuadras Gentileza Rosario 3

Más tarde, a partir de datos aportados por los vecinos, la policía de Rosario localizó el auto robado, que había sido abandonado en las calles Olive y Flynn, a unas 10 cuadras del lugar del asalto. Presentaba los vidrios del lado del conductor estallados y la llave de contacto en el piso. Además, en su interior se encontró una pistola calibre 40, la cual se peritará para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.

El caso es investigado por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Adrián Spelta quien ordenó una serie de medidas tendientes a determinar la mecánica del hecho e identificar al o los atacantes.

Con el crimen de Pérez, ascienden a 187 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.

Con información de Télam