“¿Pero vos tenés los datos?”: la pregunta de Ernesto Tenembaum que Diego Santilli no pudo responder

El candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli vivió un incómodo momento esta mañana en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum. Luego de asegurar que la gestión del Frente de Todos “emite y empapela el país” y que eso impacta de lleno en la inflación, el exvicejefe de Gobierno porteño no pudo responder el número exacto de emisión monetaria que le achacaba a la administración de Alberto Fernández .

“Hoy la Argentina tiene 50 puntos de inflación, 40 de pobreza, 11 de indigencia... Décadas de decadencia. Todos tenemos que poner el hombro. Hay que ir dentro de un plan económico, un proyecto donde paremos entre todos la inflación. Entendamos que cuando uno emite y empapela el país , el valor de tu moneda y todos perdemos valor”, aseguró el candidato opositor durante la entrevista que le brindó a Radio Con Vos.

Fue en ese momento cuando Tenembaum comenzó con los cuestionamientos. “ ¿Cómo medís la emisión en este momento?” , le preguntó. “La medís en la calle, yo te diría cómo lo puede medir cualquier ciudadano con lo que puede ir a comprar”, respondió Santilli, en primer término.

“Está bien, pero en términos técnicos ”, aclaró el conductor de ¿Y Ahora, Quién Podrá Ayudarnos?. “Con lo que puede ir a comprar, Ernesto. Vos vas a comprar y antes comprabas un changuito…”, quiso decir Santilli, sin que el periodista lo dejara terminar.

“Pero vos decís que el Gobierno está emitiendo de manera descontrolada, ¿cómo se mide?”, insistió Tenembaum. Santilli añadió un “es lo que está pasando” y el conductor lo presionó: “ ¿Pero vos tenés los datos? ”.

Diego Santilli busca quedarse con el primer lugar en la contienda bonaerense Santiago Hafford - LA NACION

Mientras que el representante de Juntos volvió sobre su justificativo de mirar la calle para dilucidar que el Gobierno emite, Tenembaum lanzó una risa irónica. “Pero en la calle yo no puedo ver lo que está emitiendo el Gobierno, hay datos que son objetivos”, le planteó el conductor, a lo que Santilli persistió: “¿Sabés cómo lo ves? Cuando el valor de tu moneda…”.

Interrumpiéndolo al ver que el candidato no respondía a su pregunta, Tenembaum sostuvo: “Esperá. No, Diego, no. Había inflación en la época de Macri incluso cuando no se emitía nada. Vos decís que el Gobierno está emitiendo”.

Para intentar correrse de ese foco que lo dejaba en un mal lugar, Santilli comentó que la inflación es “un mal que nos aqueja a los argentinos” y que no es solo un problema de esta gestión. “Está bien, vos decís que el Gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cuánto aumentó la emisión respecto del año pasado, por ejemplo? ¿Tenés la idea esa o es una frase hecha? ”, lo interrogó Tenembaum.

“No es una frase hecha, Ernesto. Preguntale a un jubilado lo que gana y qué hace con la mínima, con 23.000 pesos”, remarcó Santilli, que siguió en esa postura sin poder proporcionar el dato de emisión. Debido a eso, Tenembaum se plantó: “Diego, estamos discutiendo dos cosas distintas. No hay dudas que hay inflación y que un jubilado con 23.000 pesos ahora y hace cuatro años ganaba muy poquito. Lo que yo pregunto, porque vos decís ‘la emisión genera inflación y esto pasa porque empapelan el país’, es cuál es el dato que vos tenés que lo refleja”.

Con el propósito de tomar otra vía, el exvicejefe porteño cuestionó al presidente Fernández por carecer de un plan económico. “Eso es otra cosa. Está claro que vos decís ‘empapelan el país’ sin un dato, no tenés el dato de emisión” , entendió Tenembaum.

La cita a Martín Tetaz

Para matizar el mal momento, Santilli apeló a citar a Martín Tetaz, otro candidato opositor que compite en la Ciudad y que es economista. “Como diría Martín Tetaz, que me gusta mucho cada vez que habla y es muy preciso a la hora de explicar los datos, Martín te dice que el problema del kirchnerismo es que los datos son todos alrededor de lo que plantean”, comentó el postulante bonaerense.

“¡Pero vos no los tenés!”, exclamó Tenembaum, quien insistió: “Para tener un plan económico no podés decir que empapelan el país si no tenés un dato de cuánto emiten”.

Ya para el final del tenso intercambio, el candidato no logró exponer el número que el periodista requería. “Lo vemos todos los días, todos. No sabés qué parte del Gobierno define si hay acuerdo o no con el Fondo, atrás de eso podés ir a buscar un acuerdo de precios para poder salir del peor momento que estamos viviendo, pero lo que no puede pasar es que obligues a uno a hacer una cosa y vos hagas la otra”, dijo Santilli con nervios, refiriéndose a un tema que había abordado durante el inicio de la entrevista, cuando cuestionó al Gobierno por congelar los precios de 1482 productos.

“Me parece espantoso, lo que no puede hacer el Gobierno es decirle a uno lo que tiene que hacer y del otro lado hacer todo lo contrario. Del otro lado emite sin parar, algo que genera inflación, y por el otro lado obliga. Entonces, ¿cómo es la discusión?”, había planteado al respecto Santilli.

En su último intento de obtener una respuesta, Tenembaum notó que el candidato apeló una vez más a evasivas, entonces el conductor desistió y siguió con el reportaje. Al finalizar la entrevista y despedir al representante opositor, llevó el intercambio a la mesa. “Es un diálogo fantástico”, analizó.

Mientras tanto, el periodista especializado en temas económicos Jairo Straccia respondió el interrogante que tanto hizo estresar al candidato. “Si vos ves los datos oficiales, al 30 de junio la base monetaria que informa el Banco Central creció 11%, mucho menos de lo que había crecido el año pasado en plena pandemia. El debate que está sin respuesta es si esta plata que se está anunciando para distintos programas va a requerir una financiación por encima de lo que consigue el ministro de Economía”, remarcó, para cerrar la discusión.