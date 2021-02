Pablo Javier Zurro, intendente de Pehuajó apuntó con fiereza contra los referentes de Juntos por el Cambio Fuente: Archivo

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Frente de Todos), atacó con dureza a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Cristian Ritondo, en una conferencia de prensa en su distrito en la que fue anfitrión del gobernador Axel Kicillof. A la exgobernadora la calificó de "impresentable", mismo calificativo que utilizo para el diputado Cristian Ritondo. También apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al que se refirió como "mentiroso y llorón".

Zurro, uno de los intendentes más kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, inició la conferencia de prensa en la que Kicillof anunció un refuerzo del plantel docente para garantizar la presencialidad y se despachó contra la oposición.

Se quitó su barbijo con la leyenda "No fue magia" impresa, y señaló: "El impresentable de Ritondo nos hizo trabajar con 68 policías. Muestro como una cucarda de orgullo no haberme reunido con la impresentable gobernadora y los impresentables ministros. Ellos querían, a través de los recursos, domarnos y que cogobernemos en una pandemia macrista terrorífica".

"El mentiroso y llorón de Larreta llora por un punto. Somos un país federal, pero en realidad somos unitarios. Él llora, pero tiene la coparticipación más grande de la Argentina. Cuando lloran los porteños, lloran para que no les saquen un punto. Nuestro nuevo desafío no es sacarle un punto a Larreta, es que la Capital tenga la coparticipación de una provincia", disparó Zurro.

En su discurso, que antecedió al de la directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, Zurro no se refirió al tema educativo, que era el eje del anuncio. Desde que comenzó su discurso, apuntó contra Juntos por el Cambio sin anestesia. "Pehuajó pasó 4 años muy malos en la relación entre Nación y Provincia. Lo recuerdo para que no vuelvan, porque nosotros, los intendentes, trabajamos contra los multimedios, contra el Pro, trabajamos para la gente con muchísimos impedimentos", aseveró.

Pablo Javier Zurro es uno de los intendentes más kirchneristas de la provincia. Gobierna su distrito desde 2007 Fuente: Archivo

"La vacuna rusa era la porquería más grande y los rusos no sabían nada. Cuando se probó que tiene el 91% de efectividad, [dicen] 'no la pueden traer'. ¿Por qué no se dejan de joder y se dedican a mejorar? ¿Por qué no aclaran lo del Poder Judicial, que nos hicieron espiar? Tienen miedo porque, a pesar de Clarín, LA NACION y los gorilas, gracias a Axel, Alberto y todos y todas, volvimos", cerró su encendido discurso.

Zurro gobierna ininterrumpidamente en Pehuajó desde 2007. Su hermano, Avelino, es secretario de Municipios de la Nación. El intendente ya protagonizó otro duro episodio con sus declaraciones este año, cuando apuntó contra el sector rural en un video que se viralizó.

