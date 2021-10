ARA San Juan: el juez Bava volvió a citar a Macri para el 28 de octubre y esta vez el expresidente sí irá

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava rechazó sin mas trámite el planteo del expresidente Mauricio Macri para que se aparte de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan y le fijó una nueva fecha para indagarlo, el próximo 28 de octubre. El abogado del expresidente, Pablo Lanusse, le dijo a LA NACION que Macri sí concurrirá esta vez.

Bava, en 18 carillas, hizo un racconto de las medidas que se tomaron hasta ahora y justificó su decisión de seguir adelante con este expediente. En la misma resolución, Bava elevó el incidente a la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la que deberá decidir finalmente si mantiene al juez al frente del caso o si lo separa.

No obstante, la nueva audiencia de indagatoria el 28 de octubre sigue en pie y se realizará. Solo si la Cámara Federal de Mar del Plata aparta al juez del caso, la citación a indagatoria podría ser tildada de nula.

El juez de Dolores dijo en su rechazo de la recusación que no prejuzgó cuando citó a Macri, sino que analizó los elementos de prueba que había en su contra para citarlo. “ Esto que el aquí imputado llama prejuzgamiento no fue más que la evaluación y sopesamiento de los elementos de prueba obrantes en autos , que acto seguido derivaron en su llamado a indagatoria por entender que estaba dado el estado de sospecha”, escribió el juez en la resolución a la que accedió LA NACION.

No obstante, la tarea de evaluar la prueba es más propia de un auto de procesamiento y no de un llamado a indagatoria; y se realiza luego de escuchar al imputado, si es que no logra rebatir las evidencias en su contra.

Bava dijo que no hay dudas de su competencia, y señaló que fue ratificada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

El expresidente se quejó y habló del prejuzgamiento de Bava porque el juez contextualizó la acusación en medio de un plan sistemático del gobierno de Macri para espiar. Pero Bava no se hizo cargo de esas afirmaciones, dijo que corrieron por cuenta del juez anterior, Alejo Ramos Padilla, y que surgen del informe de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que él mismo transcribió.

Mauricio Macri recusó hoy al juez Martín Bava

“La existencia de una mecánica similar entre las maniobras analizadas en autos y otros procesos penales en curso no fue una idea original de este magistrado, sino que fue dicho por el Juez que me precedió al frente de este Tribunal. Así también lo sostuvo la Comisión Bicameral de Inteligencia CBI en el Informe “Espionaje Ilegal 2016-2019″, expresó.

Pablo Lanusse dijo que el juez Bava prejuzgó porque afirmó al citar a Macri que “no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información” . El abogado enfatizó que el juez planteó la afirmación no en potencial, sino de manera asertiva. Bava le contestó que lo hizo para explicar con claridad los hechos que se le imputan. Para Macri, en cambió, prejuzgó.

Agregó Bava que la imputación a Macri fue realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, en su denuncia, y que la manera de despejar esa imputación es escuchando en indagatoria al expresidente. Dijo el juez que citarlo a indagatoria a Macri era “cumplir con el deber de juzgador”.

Y concluyó: “No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Solo se lo ha convocado a indagatoria”. En la misma resolución elevó el caso a la Cámara Federal de Mar del Plata.