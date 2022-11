Golpe de efecto: tras los graves daños por las heladas, Massa llega a Mendoza con planes para asistir a los productores

escuchar

MENDOZA.- Es una jugada política, con golpe de efecto. Las heladas tardías causaron fuertes daños en esta provincia, lo que activó todo tipo de reclamos: desde los productores al Poder Ejecutivo local y desde el gobernador Rodolfo Suarez a la Casa Rosada por más asistencia y respuestas al campo. Bajo este escenario de tensión y disputas, que incluyen las denuncias de Mendoza contra Nación por discriminación en la entrega de fondos discrecionales, este lunes pisará suelo cuyano el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de calmar los ánimos y posicionarse camino al sinuoso proceso electoral 2023. Las medidas también se harán extensivas a las demás provincias afectadas por la contingencia climática.

En contacto con LA NACION, allegados al líder del Frente Renovador se entusiasman con la visita, haciendo foco en los anuncios que hará para el sector productivo, distanciándose de las motivaciones proselitistas. Massa estará cerca del mediodía en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la comuna de Luján de Cuyo. En tanto, quienes más lo siguen lanzan una advertencia a las autoridades locales. “Esperamos que el gobernador esté a la altura de la situación; que no aluda a la grieta con este tema. Esperamos que todos los actores trabajen en conjunto para enfrentar la situación y no empiece el chicaneo de la política”, disparó un referente local.

En el Ministerio de Economía de la Nación, en el área de Industria y Desarrollo Productivo, que comanda José Ignacio de Mendiguren, la mendocina Gabriela Lizana, secretaria de Producción y exdirigente viñatera, contó a este diario que Massa convocó a los ministros de Producción de cinco provincias para dar a conocer un plan para paliar las consecuencias de las heladas tardías , tras las pérdidas en los cultivos de los diferentes frutales y hortalizas (uvas, cerezas, ciruelas, peras, manzanas, zapallos y nogales), que llegaron, en zonas específicas, al 100%, lo que complica el panorama hacia la próxima cosecha. De hecho, en Mendoza son más de 130 los distritos afectados, distribuidos en 15 departamentos, donde el golpe se sintió en más de 20.000 hectáreas, lo que impacta en cientos de familias. Entre los posibles anuncios, además de créditos a tasa subsidiada, está la activación por 12 meses de la línea Repro, como ocurrió durante la pandemia: una asistencia económica para cubrir hasta la mitad de cada salario ; también, una declaración de emergencia en las provincias afectadas y un pedido de desembolsos por emergencias climáticas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serían unos US$40 millones, según señalaron fuentes de Economía.

“El cambio climático está haciendo un gran daño en los sistemas productivos. En los últimos días, una helada tardía proveniente del Pacífico, destruyó parte de la producción de las economías cordilleranas, afectando a Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca, entre otras. Es por esto que el lunes convocamos a todos los ministros de Producción de las provincias y a los actores económicos afectados, para poner en marcha un conjunto de medidas fiscales y crediticias para proteger al sector”, expresó Massa en las últimas horas en las redes sociales.

Hasta ahora, el gobierno provincial, en la palabra de Suarez, accionó la Declaración de Emergencia, préstamos a tasa subsidiada, seguro agrícola y trabaja en planes de sostenimiento de empleo, al tiempo que solicitó a la Nación “fondos para sostener a los productores”.

Así, mientras crecen las quejas en las fincas para que haya mayor atención oficial y partidas disponibles, referentes del Poder Ejecutivo provincial y de la oposición no dejan de trenzarse. “Cómo puede ser que Suarez no tome ni una medida a favor de los que perdieron todo por las heladas. ¿De verdad sólo se dedica a reclamar que haga algo la Nación? Publican que tienen casi 20.000 millones de mayor recaudación y no se les cae una idea. El gobierno reposera no desespera”, disparó el senador camporista Lucas Ilardo, titular del bloque justicialista.

Estas declaraciones encontraron eco en el oficialismo mendocino. “En lugar de criticar, súmese al esfuerzo contra esta catástrofe climática y llame a su compañero camporista y ministro de Alberto Wado de Pedro y que mande los ATN que existen para estos casos y no para hacer política con gobernadores amigos”, se despachó el diputado provincial Martín Kerchner, presidente del bloque radical.

Desde el kirchnerismo, aseguran que la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, una de las principales espadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, también fue una pieza clave para gestionar la visita de Massa.

Con este escenario político de fondo, durante el fin de semana Massa se envalentonó e hizo extensiva la convocatoria a entidades y cámaras que representan a los sectores afectados. “Es la primera vez en años que un ministro de Economía ‘baja al territorio’ en un marco de tanta desesperación de un sector que ha visto afectada la producción en porcentajes altísimos. Cultivos no solo vitivinícolas sino también frutícolas y hortícolas están en grave situación”, señaló Lizana. “Que en el marco de la complicadísima agenda que tiene Massa haya decidido venir a hacer el anuncio a Mendoza y ver la situación con sus propios ojos, habla de la empatía y sensibilidad de un ministro que trabaja por el bienestar de todos y todas, de verdad. Trae al menos también esperanzas a sectores invisibilizados por años”, completó la funcionaria nacional, también productora vitivinícola y directora de BICE Fideicomisos.

Los seguidores de Massa se entusiasman con el lugar que va ganando su líder en el Poder Ejecutivo nacional, pero buscan dejar en claro que el acto en Mendoza está fuera de toda especulación electoral. “La convocatoria no tendrá un tinte partidario. El anuncio ha generado expectativas por el contenido, pero también por la esperanza que genera el sentirse visibilizado”, señalaron a este diario. “El sector tiene una gran oportunidad para unirse y colaborar con propuestas para que las economías regionales vuelvan a ser lo que deben ser. Y que se pueda entender que las pymes agropecuarias son la principal generación de empleo genuino, generan riqueza y lo más importante: jamás bajamos los brazos”, completaron, apostando a una “política de inclusión de pequeños y medianos productores de todo el país y a un esquema que promueva la actividad”.

Uno de los legisladores del frente oficialista local Cambia Mendoza, Jorge Difonso, exreferente del Frente Renovador en tierra cuyana y actual diputado de Unión Popular, puso en valor la llegada de Massa, a quien conoce desde hace décadas. “En 50 años nunca vino un ministro de Economía a poner el cuerpo al lado de los mendocinos por las inclemencias del tiempo. La magnitud del problema hace que Massa haya convocado a Mendoza a las demás provincias afectadas. Massa es un ministro responsable que se hace cargo de los problemas. La gravedad de los daños producidos por la helada son una catástrofe productiva”, destacó Difonso. “El lunes vamos a trabajar con él, buscando soluciones”, concluyó.