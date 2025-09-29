El kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto para frenar la venta de Nucleoeléctrica que impulsa el Gobierno

El kirchnerismo presentó este lunes en el Senado un proyecto de ley para blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares, tal como lo anunció el Gobierno pasada a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.

“Están tratando de armar un negocio y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”, denunció Mayans, quien ya había advertido sobre la controvertida maniobra de la administración libertaria hace diez días atrás, durante la última sesión de la Cámara alta.

Las centrales nucleares Atucha I y II, en Zárate Archivo

Ese día y durante el discurso de cierre del debate sobre la insistencia en la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional con las provincias, Mayans había dicho que iba a buscar el apoyo de los jefes de los demás bloques de la oposición. Al final, el proyecto fue presentado sólo con las firmas de senadores kirchneristas.

Además del jefe de los senadores kirchneristas, en la reunión en la sede del PJ estuvieron la diputada nacional Agustina Propato, que presentó una iniciativa similar en la Cámara baja, el ex presidente de NASA José Luis Antúnez y los expresidentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Adriana Serquis y Diego Hurtado.

Mayans destacó que en Nucleoeléctrica “hay información que es estratégica”. “No se olviden de que el proyecto CAREM es un proyecto estratégico para el país, es prácticamente un sistema único a nivel mundial”, alertó el jefe de la bancada K.

“Lo que hace falta, realmente, es que el Estado Argentino controle por siempre el sistema nuclear, porque también está el concepto de seguridad que representa el sistema nuclear en cualquier país del mundo”, agregó el senador kirchnerista, quien destacó que en este tema “no puede haber errores del tipo privado”.