El kirchnerismo se moviliza a la Corte para pedir por la candidatura de Cristina Kirchner y denunciar una “dictadura de los jueces”

escuchar

Siete años después del miércoles 13 de abril en el que Cristina Kirchner debió comparecer por primera vez ante la Justicia, el kirchnerismo duro se moviliza bajo la consigna: “Democracia o mafia judicial” . Las columnas de militantes ya llegaron a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, blanco elegido por el oficialismo y el punto en el que confluirán para una definición última todos los expedientes que involucran a la vicepresidenta y su familia.

En el comunicado conjunto sobre la movilización se pide la remoción de los cuatro miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sobre los que ya avanzó el oficialismo con un pedido de juicio político. El kirchnerismo hermana las violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983 con la situación actual para plantear que hoy existe una “dictadura de jueces”. Sobre esa base reclaman el cese de la supuesta “persecución” y “proscripción” a la vicepresidenta.

El “operativo clamor” para que Cristina Kirchner decida ser candidata este año -técnicamente no está proscripta porque no está firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado-, tuvo un derrotero de desigual intensidad desde que se lanzó en marzo.

Varios de los principales referentes del kirchnerismo duro, como Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro no están presentes esta tarde -tienen otras actividades- pero convocan a la movilización. Sí están, entre otros, el gobernador Axel Kicillof, principal orador del acto, y su ministro Andrés “Cuervo” Larroque. Además del Smata, uno de los organizadores de la marcha, también acompañan la CTA de Hugo Yasky y dos sectores de la CGT: el Frente Sindical que lidera el camionero Pablo Moyano y la Corriente Federal, que encabeza el bancario Sergio Palazzo. No está previsto que los intendentes bonaerenses participen de manera orgánica .

Entre las principales agrupaciones que movilizan a sus militantes están La Cámpora y La Patria es el Otro, que nuclea a varias organizaciones cristinistas y está bajo la órbita de Larroque. “Ella siempre estuvo. Vos tenés que estar”, es uno de los lemas.

Las diferencias con aquel 13 de abril de 2016, cuando el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de la causa Dólar futuro, no son pocas: el kirchnerismo está en el poder desde hace tres años, aunque con serios riesgos de no renovarlo en las próximas elecciones; la exmandataria ya fue condenada en la causa Vialidad y fue sobreseída en otros expedientes. Siete años atrás, además, Alberto Fernández cuestionaba en público a Cristina Kirchner, luego fue su candidato a presidente y ahora la critica en privado. Salvo algún mensaje por Telegram, ya no se hablan, como entonces.

La marcha se produce, además, en un momento de reacomodamientos en la interna del Frente de Todos. Mientras que en público se reaviva el “operativo clamor”, el kirchnerismo busca tender puentes por lo bajo con las filas de Fernández para encaminar las PASO. Creen que una demora en las definiciones podría complicar aún más sus chances en las primarias de agosto y las generales de octubre.

Un documento con eje en el “partido judicial”

“La persecución política, las proscripciones, el fraude y los golpes militares fueron herramientas reiteradamente utilizadas para limitar o suprimir la voluntad popular”, afirma el kirchnerismo en el comunicado de la movilización. “En la última década, frente a la irrupción en toda América Latina de gobiernos nacionales, populares y democráticos que promovieron la inclusión social y la independencia económica, los poderes fácticos construyeron lo que se ha dado en llamar la guerra judicial contra la política”, agregan.

“En la Argentina esta estrategia continental fue rápidamente adoptada por un entramado entre el poder económico concentrado, los medios hegemónicos y las más altas jerarquías del Poder Judicial, que -de modo coordinado- se lanzaron a demoler las conquistas alcanzadas por nuestra sociedad”, señalan, en la previa de que se conozca el nuevo índice inflacionario y luego de la preocupante suba de la pobreza dada a conocer por el Indec.

“En esta tarea asumió un papel preponderante lo que hoy conocemos como el Partido Judicial, que vino a sustituir el rol que, durante décadas tuvo el partido militar”, continúa el comunicado, que habla de la construcción de un “modelo de persecución” y de una “estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la Justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes”.

“El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es peor aún, con la evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato”, enfatiza el texto.

En un párrafo dedicado a la Corte Suprema de Justicia, afirman que “pretende imponerse con sentencias facciosas y traficadas sobre los poderes que emanan de la voluntad popular” orientadas a “favorecer a la fuerza política de su preferencia”. Allí es donde señalan que existiría una “dictadura de los jueces”, reclaman la renuncia de los miembros del máximo tribunal y de los jueces y camaristas involucrados en el escándalo por el viaje a Lago Escondido.