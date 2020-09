El presidente le agradeció al exfutbolista el regalo que le envió

El presidente Alberto Fernández le agradeció al exfutbolista Eduardo "Chacho" Coudet la cerveza personalizada que le envió. Las fotos con la bebida que lleva su imagen no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

"Hola, Chacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, che, acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias, es muy, muy rica, y además gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentinos agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil, pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho", expresó en un video.

Coudet es Director técnico del Inter de Porto Alegre y desde allá le gestionó el envío al Presidente. Se trata de la cerveza "Única", un emprendimiento en el que participa el exentrenador campeón con Racing junto a familiares y amigos. La cerveza está elaborada artesanalmente en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores.

Fernández cerró el video invitándolo a encontrarse cuando regrese al país. "Bueno, sé que estás en Brasil, espero que pronto puedas venir y ojalá te pueda conocer y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor, ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy, muy grande. A tu salud, gracias", concluyó.