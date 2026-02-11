El mensaje de Capitanich sobre la muerte de su exmujer, Sandra Mendoza

En medio de la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso, el senador Jorge Capitanich agradeció el pésame y el minuto de silencio realizado por el cuerpo parlamentario tras el fallecimiento de su exesposa y exdiputada Sandra Mendoza. En un pausa del debate, el legislador justiciliasta brindó un discurso en el que recordó la extensa trayectoria política de su expareja, así como también los valores inculcados a las dos hijas que comparten.

“Señor presidente muchas gracias a Ud. y a la presidenta del Senado y a todos los senadores por el homenaje y por las condolencias. Obviamente se lo transmito muy especialmente a toda la familia y principalmente a mis hijas Jorgelina Ema y María Guillermina”, expresó Capitanich luego que Bartolomé Abdala le cediera la palabra, y lo notificara del minuto de silencio que los legisladores de todos los bloques hicieron “de manera unánime”.

La aclaración de Abdala se produjo cuando Capitanich regresó al recinto, después de haberse ausentado tras ser notificado este martes por el fallecimiento de su exposa Sandra Mendoza.

“Desde ya le hago extensivo el saludo de este cuerpo. Le deseamos para Ud una pronta recuperación y brilla para ella la luz que no tiene fin”, manifestó Abdala después de la reincorporación de Capitanich.

Tras ello, el legislador justicialista tomó la palabra. “Muchas gracias por este homenaje y el reconocimiento para una persona como Sandra que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, legisladora provincial, ministra de Salud pública, y ha tenido una extensa y larga trayectoria política”, manifestó.

“En ese de devenir de la vida y de la historia nos encontró en un etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas munidas siempre del compromiso, amor y solidaridad. Y un amor muy fuerte por la patria. Asi que muchísimas gracias”, destacó el senador por Chaco.

Noticia en desarrollo