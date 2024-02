escuchar

Luego de que el Gobierno cargara culpas sobre los gobernadores por la vuelta a comisión de ley ómnibus que este martes se debatió en la Cámara de Diputados, el grupo de mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) emitió un comunicado donde pidió que no los “responsabilicen” ni les “falten el respeto” por el destino que tuvo el proyecto del oficialismo.

En ese sentido, recordaron que, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobiernan, acompañaron “el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional” y cumplieron “el compromiso asumido públicamente de ayudar” a la administración de Javier Milei “con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país”.

“No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases”, señalaron.

SOBRE LA LEY BASES



Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional.



Cumplimos el… pic.twitter.com/YSZ0GjTEra — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) February 7, 2024

El texto - firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Mendoza), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)- surgió en respuesta al mensaje de la Oficina del Presidente que aseguró que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”.

“Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, añadió el Gobierno, que además cuestionó que esos sectores “llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes”.

“No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, cerró el comunicado oficial.

En un tono similar se habían expresado desde La Libertad Avanza. A través de la cuenta oficial del partido, dijeron que “la traición se paga cara” y aseguraron que no van “a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios”.

“Si hace tres horas te comprometiste a acompañar y ahora no acompañás el problema es tuyo, no mío”, había dicho el titular del bloque oficialista, Oscar Zago, en declaraciones a la prensa luego de que se levantara la sesión en la Cámara baja y aseguró que el proyecto de ‘Ley Bases’ “vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y no cumplieron”.

LA NACION