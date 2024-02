escuchar

Luego de que el oficialismo decidiera devolver el proyecto de ley ómnibus a comisión por falta de acuerdos para aprobar ciertos artículos de la iniciativa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, asomó la posibilidad de convocar a un plebiscito para llevar adelante las reformas que plantea el presidente Javier Milei. “Él va a ser todo lo que tiene posible para cumplir con el mandato popular”, anticipo el funcionario durante su paso por LN+.

A la luz del comunicado de la Oficina del Presidente y las declaraciones de Javier Milei y Guillermo Francos sobre el traspié sufrido, Adorni reforzó: “No íbamos a permitir que se desguace la ley, que nos destruyan artículo por artículo”. Insistió en que la actitud del Gobierno es la de “seguir adelante” hasta que “la política entienda que la Argentina necesita discutir la ley”. “Y se volverá a discutir porque es lo que la gente pidió, lo que la gente necesita”, acotó.

En ese sentido, el vocero presidencial se mostró confiado en que “tarde o temprano se va discutir la iniciativa y se va a terminar aprobando” . “En todo caso, el problema ahora van a ser los tiempos. La Argentina no puede salir adelante sin un montón de cuestiones que están dentro de la ley ómnibus”, consideró a continuación.

Con respecto a qué ocurrirá si eventualmente el proyecto no avanza, citó una frase del ministro de Economía, Luis Caputo, para dar respuesta a aquella interrogante. “Como dijo el ministro, si no avanza la ley, el tiempo que esperemos para salir adelante se dilatará y el ajuste será un poco mayor”, explicó. Y, acto seguido, disparó: “Van a ser meses difíciles y los gobernadores y las provincias van a estar entre los afectados. No importa que nos pongan palos en la rueda”.

Luego, sobre la posibilidad de acudir a un plebiscito en caso de que el Congreso se niegue a debatir o rechace la “Ley Bases” -opción que había sido deslizada por el mismo Milei en una entrevista con Luis Majul-, el vocero presidencial sentenció: “Él va a ser todo los posible para cumplir con el mandato popular, que es sacar a la Argentina adelante. Tal vez la ‘Ley Bases’ sea una pequeña parte de todo lo que necesitamos, pero es parte del camino”.

Una vez más, confió en que “la política en algún momento va a entender que este proyecto lo necesita la gente”. ¿Querían que el camino fuera más tortuoso, más diario y con mayor sufrimiento y ajuste? No estaban en nuestros planes. Pero tampoco íbamos a permitir que destruyan la ley”, sumó.

Y dijo para cerrar: “Si hay alguien que tiene claro el norte es el presidente Milei. Acá no importa lo que hagan los gobernadores, lo que hagan en el Congreso. Vamos a salir de esta decadencia con todas las herramientas que la Constitución Nacional nos briden”.

LA NACION