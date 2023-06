El mensaje de Massa a Riquelme “desde La Bombonera” que después borró

escuchar

La Bombonera estuvo repleta desde esta tarde y cargada de emoción por el partido de despedida de uno de los máximos ídolos del club, Juan Román Riquelme. Y en medio del fervor llegó un mensaje del ministro de Economía, Sergio Massa, que subió historias en su cuenta oficial de Instagram para homenajear al exdiez xeneize, a quien tildó de “amigo”. Todo fue replicado por la TV Pública, en la transmisión oficial del evento. Pero después el funcionario borró las publicaciones.

En las fotos y videos que compartió, daba la impresión de que Massa estaba en la cancha, algo que LA NACION no pudo confirmar. En ese caso, sería su primera salida pública después de haber sido ungido como el candidato del consenso de Unión por la Patria, pese a que ahora se le abrió una línea interna con el dirigente social Juan Grabois, que sin embargo cosechó apoyos minoritarios del oficialismo e irá con boleta corta.

La primera historia que publicó el postulante para la Casa Rosada fue una foto de las tribunas repletas, mientras se jugaba el partido entre Boca y la selección argentina, disputado por figuras icónicas del fútbol, entre ellas Leo Messi, quien arribó desde Rosario.

“Hoy te despedís en la cancha. Sé que te hubiese gustado hacerlo hace mucho”, le escribió a Massa a Riquelme. Al dirigente suele vérselo en el estadio de Tigre, el club por el que hincha toda su familia.

“Para muchos sos el 10. Para muchos un dios. Pero seguís siendo Román de Torcuato. Feliz por vos amigo, disfrutalo”, siguió el titular del Frente Renovador, para dejar en claro el estrecho vínculo que tiene con el jugador.

Una de las historias que publicó Massa y después borró Instagram

Pero no fue solo eso. El líder del Frente Renovador publicó otros dos videos de la hinchada. En el último se escuchaba la ovación para el actual vicepresidente de la institución y el famoso “dale Bó”. Todo ese contenido desapareció una hora después.

El titular del Palacio de Hacienda también fue mencionado en la transmisión oficial, que se hizo por la TV Pública. “Me dicen que hay una vieja amistad entre Riquelme y quien es candidato a presidente, Sergio Massa. Me dicen que está en la cancha, yo no lo vi. También me dicen que le dedicó una historia en Instagram diciéndole que no se retire nunca o algo parecido. Las amistades en el fútbol duran”, comentó Miguel Ángel “Tití” Fernández, pasados los 16 minutos del segundo tiempo.

En 2019, Massa tuvo que negar que estaba tras la campaña de Riquelme para llegar a la dirigencia de Boca. “Yo a Román lo quiero mucho, es de Don Torcuato y para nosotros es un hijo dilecto de Tigre. Pero eso es todo un mito. Lo quiero, sea político o no, sea jugador o no. Me parece un pibe con una inteligencia admirable y, cuando le entrás en confianza, es un gran tipo”, dijo en ese momento, en C5N.

En tanto, mañana Massa citó a una reunión del Gabinete económico a las 8.30 en la sede del ministerio para definir las medidas a tomar en los próximos días, según contaron a LA NACION fuentes ligadas al ahora precandidato oficialista, que irá escoltado en la fórmula por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

LA NACION