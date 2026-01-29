Javier Milei alimenta en redes la teoría de que hubo una conspiración empresarial para “voltear” al Gobierno

El presidente Javier Milei siguió alimentando en las últimas horas la teoría sobre un presunto complot para sacarlo del Gobierno. Ayer, ya había compartido un mensaje de un usuario de X que acusaba al CEO de Techint, Paolo Rocca, de haber trabajado para que dejara el cargo después de la elección bonaerense de septiembre. Y este jueves volvió a cargar contra el empresario.

En esta oportunidad, Milei se subió a otro posteo que hizo el exjefe de la SIDE menemista Juan Bautista “Tata” Yofre, que actualmente se desempeña como director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).

El primer mensaje, publicado por una cuenta propagandista libertaria, decía: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste".

A ese posteo, Yofre añadió: “Te quedaste corto”. Y profundizó en que supuestamente dentro del grupo de personas que operaba contra el Presidente había más gente.

“El desplazamiento de Milei estaba pensado desde antes. Figuraban empresarios, políticos, funcionarios desleales y alguno que otro figurín. No avanzaron porque no tuvieron el espacio popular que necesitaban para la aventura”, escribió Yofre y se llevó un retuit del mandatario.

El director de la ENI no aportó pruebas ni tampoco existe una denuncia formal por esa cuestión.

Estimado @ziberiaI te quedas corto. El desplazamiento de @JMilei estaba pensado desde antes. Figuraban empresarios, políticos, funcionarios desleales y alguno que otro figurín. No avanzaron porque no tuvieron el espacio popular que necesitaban para la aventura. https://t.co/FICmq4Vds6 — Tata Yofre (@JuanbYofre) January 29, 2026

La disputa pública de Milei contra Rocca se aceleró el domingo por una nota de LA NACION, que adelantó que la empresa india Welspun le ganó a Techint la licitación para proveer de caños con insumos chinos a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro, para la empresa Southern Energy (SESA).

Tras eso, se informó que el grupo evaluaba presentar un recurso antidumping contra Welspun, a través de TenarisSiat, la vertiente que produce tubos en la planta de Valentín Alsina, para “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

Con el conflicto desatado, el Presidente defendió el devenir del proceso, estalló contra Rocca, lo llamó “Don Chatarrín”, lo acusó de “llenarle el sobre a periodistas” -en un nuevo ataque a la prensa- y le envió una serie de indirectas, en un discurso que dio desde la Derecha Fest en Mar del Plata.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina, por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, dijo Milei, en un pasaje que en la Casa Rosada le adjudicaron directamente al empresario.

En las últimas horas, los militantes libertarios en redes sociales también reprodujeron un video de 2022 en el que Rocca ponderaba el “extraordinario esfuerzo” que estaba haciendo Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

De momento, y tal como contó LA NACION, después del escándalo que se desató por la licitación de los tubos adjudicados a la empresa india, desde Techint plantearon que el “debate de fondo” es el modelo de país que se quiere aplicar para la Argentina. “Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”, dijeron desde la compañía.

En tanto, en la gestión libertaria los funcionarios abonaron la idea que había planteado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien acusó a Techint de haber ofrecido los caños 40% más caros en la compulsa.

“Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (¡epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal [derecho de primera preferencia], que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara“, comentó Sturzenegger en X, en una versión que se replicó por los pasillos de Balcarce 50.