Reforma laboral: la CGT activa una campaña contra 20 senadores en redes sociales

Mientras el Gobierno avanza en las negociaciones de cara al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso, el sindicalismo persigue su rechazo mediante un amplio abanico de estrategias. La CGT habilitó que se active una campaña en redes sociales dirigida a los senadores, al tiempo que mantiene conversaciones con algunos de ellos y los gobernadores. A su vez, los gremios más combativos convocaron movilizaciones en distintos puntos del país.

La propuesta en redes consiste en una serie de videos publicados por el usuario Dicho en Criollo -creado en diciembre-, en los que un grupo de jóvenes interpela a cada senador sobre si acompañará la votación de la reforma laboral. Además, repasan su trayectoria, recuperan declaraciones sobre el tema, recuerdan las posiciones que adoptaron en el Congreso y aportan datos provinciales sobre empleo y salarios.

“La intención es exponer a los senadores, exponerlos a que se definan y que la gente conozca su postura sobre la reforma laboral”, dijo un dirigente de peso de la CGT que está al tanto de la iniciativa en redes.

Hasta el momento, y solo en un día, se publicaron videos sobre 20 senadores: Edith Terenzi (Chubut), Andrea Cristina (Chubut), Victoria Huala (La Pampa), Julieta Corroza (Neuquén), José Carambia (Santa Cruz), Natalia Gadano (Santa Cruz), Carolina Losada (Santa Fe), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Elia Esther Moreno (Santiago del Estero), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Carlos Espínola (Corrientes), Carlos Arce (Misiones), Sonia Rojas Decut (Misiones), Luis Juez (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), Mariana Juri (Mendoza), Rodolfo Suárez (Mendoza), Beatriz Ávila (Tucumán), Sandra Mendoza (Tucumán) y Martín Goerling (Misiones).

“Edith Terenzi es senadora nacional por Chubut. Llegó al Senado diciendo que iba a defender a la provincia, al trabajo local y a los sectores más frágiles de una economía donde el empleo es inestable, los salarios pierden frente a la inflación y miles de familias dependen de convenios colectivos y del Estado”, sostiene el protagonista del video.

A continuación, presenta un audio de la legisladora: “Edith, ¿vos dijiste que? ‘En realidad, no se trata de vulnerar ni avasallar derechos laborales. Hasta donde yo entendí, lo que se trata es de cambiar la forma e ir hacia algo un poco más moderno’”. Y concluye: “Dicho en criollo: Edith, ¿vas a profundizar el ataque a los trabajadores votando la reforma laboral en el Congreso?”.

@dichoencriollo ¿Edith Terenzi, vas a representar a los chubutenses o vas a defender la reforma laboral de Milei? No es modernización, no es reforma, es más precarización. NoALaReforma Chubut ♬ sonido original - Dicho en Criollo - Dicho en Criollo

En otra publicación, cuestionan el “silencio” de Corroza: “Después de hablar de desarrollo humano y de inclusión, ¿vas a acompañar una reforma laboral que empeora la vida de los trabajadores desde el Congreso?”.

Esta mañana, la cuenta dejó de estar disponible en Instagram, aunque permanece activa en TikTok.

Ninguno de los senadores cuestionados pertenece al bloque Justicialista ni al de La Libertad Avanza. Las dos decenas forman parte de bancadas que mantienen diálogo con el Gobierno, pero cuyos votos no están garantizados. Varios de ellos, incluso, ayer participaron del encuentro con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Se trata de Espínola (Provincias Unidas), Terenzi (Despierta Chubut), Arce (Frente Renovador de Misiones) y Avila (Independencia).

Por su parte, Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, evitó dar señales sobre una eventual medida de fuerza y se refirió a los encuentros con los legisladores. “Nosotros nos mantenemos en una postura de rechazo, igual que desde el principio. Hemos tratado de llevar adelante gran cantidad de reuniones con senadores y diputados, que tienen la responsabilidad de decidir si este proyecto va a transformar el trabajo de los argentinos o no”, dijo el dirigente del Sindicato del Seguro en declaraciones a Futurock.

Con el objetivo de presionar a la conducción de la CGT a definir una medida de protesta antes del tratamiento del proyecto de reforma laboral, se reunieron ayer organizaciones sindicales en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Abel Furlán, titular de la entidad, encabezó el encuentro, al que se sumaron dirigentes de la CTA.

Abel Furlán encabezó una reunión en la UOM, a la que se sumaron dirigentes de la CTA y ATE ATE

Los secretarios generales resolvieron “federalizar el plan de lucha” con acciones en otras grandes ciudades del país. El trayecto se iniciará con una movilización el próximo jueves en Córdoba frente a la Casa de Gobierno y continuará el martes 10 con otra marcha en el Centro Cívico de Rosario.