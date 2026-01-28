Los dardos de Milei por ahora se limitan a Paolo Rocca, pero incluyen un aviso para el resto del empresariado

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina, por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

El pasaje fue parte de la recorrida marplatense del presidente Javier Milei, que incluyó una caravana en la calle, una participación activa con canto en el show de su expareja, la imitadora Fátima Florez, y un discurso en La Derecha Fest, el evento que nucleó a su círculo de militantes más adeptos, donde pronunció estas palabras contra el empresariado.

A pesar de que no lo nombró, en la Casa Rosada distintas voces de la mesa chica libertaria le adjudicaban los dardos del Presidente exclusivamente al titular del Grupo Techint, Paolo Rocca. La arremetida se circunscribe al CEO de la compañía fuerte en la producción de tubos de acero para la industria petrolera (con otras vertientes de negocios en los hidrocarburos y la construcción), aunque distintas fuentes oficiales también admiten que el Presidente mandó un aviso para el resto de los dueños de las compañías que participan en licitaciones públicas.

La disputa empezó el domingo por una nota de LA NACION, que adelantó que la empresa india Welspun le ganó a Techint la licitación para proveer de caños con insumos chinos a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro, para la empresa Southern Energy (SESA). Tras eso, se informó que el grupo evaluaba presentar un recurso antidumping contra Welspun, a través de TenarisSiat, la vertiente que produce tubos en la planta de Valentín Alsina, para “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

Con el conflicto desatado, el Presidente defendió el devenir del proceso y estalló contra Rocca, al punto de llamarlo despectivamente “Don Chatarrín”, y después ahondó en la Derecha Fest con sus cuestionamientos.

“El Presidente cree que hay que equilibrar la cancha y que tiene que haber competencia entre los privados. No se banca ningún lobby. Cree que para competir tienen que bajar los precios”, explicó un integrante del Gabinete sobre la reacción de Milei en su discurso.

Todas las fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que el mensaje del Presidente fue por lo que pasó con la licitación de los caños para Vaca Muerta y no por otro proceso licitatorio que esté actualmente en curso.

En la Casa Rosada, los funcionarios abonaron la idea que ya había planteado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien acusó a Techint de haber ofrecido los caños 40% más caros en la compulsa. “Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (¡epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal [derecho de primera preferencia], que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara“, dijo Sturzenegger en X, en una versión que replicaron por los pasillos de Balcarce 50 esta mañana como eje de los cuestionamientos de Milei.

Federico Sturzenegger se metió en la polémica y defendió la licitación que ganó la empresa de India Boris Baldinger - World Economic Forum / Boris Baldinger

En tanto, las posturas estuvieron divididas en relación con cuánto influyeron las consideraciones personales del Presidente sobre Rocca en este brete. Todas las fuentes coincidieron en que el empresario no es de los “favoritos” del Presidente, algo que quedó claro con sus arremetidas de los últimos días . En sus redes, Milei hasta acusó al empresario de “llenarle el sobre” a periodistas, en un nuevo ataque a la prensa.

Una altísima fuente de Balcarce 50 recordó esta mañana el momento en que Rocca ponderó “el extraordinario esfuerzo” que estaba haciendo Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en 2022. “No quiere que a la Argentina le vaya bien, quedó en el pasado”, concluyó ese funcionario de alto rango, contra el empresario. El elogio de Rocca a Massa también fue reproducido por los militantes libertarios en las redes sociales.

🚨🇦🇷 | #ARCHIVO El CEO de Techint, hoy apodado "Don Chatarrín" por Milei, en 2022, pedía un aplauso para Massa "por el extraordinario esfuerzo que está haciendo para guiar la economía", siendo que estaba sumiendo al país en una crisis inflacionaria que disparó la pobreza. pic.twitter.com/WP4sgAAAYQ — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 27, 2026

Más allá de la cuestión puntual con el titular de Techint, otra voz importante del Poder Ejecutivo planteó que hubo también un mensaje de Milei para el resto del empresariado. “Hay que marcar la cancha porque en las licitaciones todos se pasan de vivos, están mal acostumbrados”, comentó sobre esta escalada, que se da justo una semana antes de que se empiece a debatir en el Congreso la reforma laboral que envió el oficialismo.

En diciembre, Rocca celebró que la Casa Rosada haya girado la iniciativa al Parlamento, ya que la consideró clave para recuperar la competitividad, pero pidió “defender profundamente la estructura industrial” y hacer una “apertura inteligente de la economía”, para así darle tiempo al entramado local a “adaptarse a las condiciones, incorporar tecnología e invertir”.

Con fuerte influencia en la coyuntura económica y política por el peso de su compañía, esta no es la primera vez que Rocca es objeto de fricciones con el poder. Los memoriosos recuerdan que la provisión de caños de Techint en Vaca Muerta ya originó una fuerte reacción de Cristina Kirchner cuando era vicepresidenta y -en un mensaje solapado a Alberto Fernández- pidió exigir a la empresa (sin nombrarla) que produzca los caños para proveer al yacimiento en la Argentina y no en Brasil. “Si los preferimos ante compradores extranjeros, pidamos entonces que esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina”, sostuvo Cristina Kirchner ese día.

Ahora, con la tensión del Poder Ejecutivo en altísimos niveles contra la empresa, desde Techint plantearon: “El debate de fondo es qué país queremos ser. Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”.

Solo en su planta de Valentín Alsina, donde utiliza la chapa importada de Brasil, la compañía emplea a 420 personas. Este medio indicó que desde la empresa calculan que el impacto laboral total llega a unas 1200 personas, porque indican que por cada trabajador directo se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor.