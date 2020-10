Larroque endureció su discurso ante la resistencia de los ocupantes de desalojar el predio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 10:56

Ante la creciente tensión por el desalojo previsto para el 15 de octubre, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, advirtió esta mañana que ya no queda "más margen para pedir prórrogas" en la toma de tierras de la localidad de Guernica, que despierta una creciente inquietud entre los vecinos de la zona.

"Hay organizaciones de izquierda que no quieren que la toma de tierras se solucione", aseguró Larraque en declaraciones a radio FM Futurock. Y subrayó que "hay tiempo de sobra para resolver el conflicto de Guernica, pero no hay más margen para pedir prórroga", toda una advertencia para que el predio se desocupado en la fecha acordada para el próxima 15 de octubre, es decir, la semana próxima.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad señaló: "No podemos decirle al juez que siga extendiendo porque las organizaciones de izquierda no quieren". Larroque, además, remarcó que ya "500 familias que aceptaron la propuesta" del gobierno de la provincia de Buenos Aires. "La mayoría de las personas que están en la toma no están en situación de calle", aclaró el ministro.

Según datos oficiales, alrededor de 500 familias ya accedieron a la desocupación "pacífica" del predio a través de la firma de un acta de compromiso en la que el gobierno bonaerense ofrece, a cambio, el mejoramiento habitacional de sus viviendas de origen o de la vivienda de algún familiar en la cual pasan a residir los ocupantes.

Los vecinos de los alrededores de la toma de Guernica se volvieron a manifestar el miércoles en repudio a la ocupación del descampado y para reclamar que se concrete el desalojo, que fue dictaminado por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. El fin de semana anterior, los manifestantes habían adelantado a LA NACION que, en caso de no recibir una respuesta estatal, dejarían de pagar sus impuestos para "hacerse oír".

Conforme a los criterios de Más información