El ministro de Transporte de Axel Kicillof defendió la quita de subsidios: “La Ciudad se victimiza”

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, opinó este lunes sobre el conflicto con la ciudad de Buenos Aires por la quita de subsidios al transporte público.

“Cuando te viene a golpear la puerta el carnicero o el verdulero porque no pagaste tus cuentas, no es que te están persiguiendo sino que tenés que hacerte cargo de tus obligaciones”, comenzó en diálogo con C5N.

Y agregó: “La provincia de Buenos Aires paga el 91% que es el total, ese otro 9% es lo que se denomina tributo social, de los subsidios del conurbano en las líneas interurbanas y las municipales”.

El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que “la Ciudad se victimiza y más cuando no tiene razón”. Y cuestionó: “Ahora dicen que es una persecución”. Según el ministro, los subsidios que hoy recibe la ciudad autónoma son asimétricos respecto al resto del conurbano. “Si los dividimos por la cantidad de habitantes me da $112 por cabeza, si lo dividimos por la cantidad de habitantes del conurbano me da $41. Ahí está la asimetría y además, el tercer cordón termina subsidiando a la Capital Federal”, argumentó.

D’Onofrio es parte del Frente Renovador, la fuerza política que lidera el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Sergio Massa, desde su creación, en 2010. Abogado, fue senador y diputado por ese espacio en la Legislatura bonaerense, y también se postuló a la intendencia de Pilar. Como legislador se dedicó, sobre todo, a temas relacionados con la seguridad y la justicia.

Noticia en desarrollo