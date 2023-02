El misterioso derrotero de Jones Huala para entrar al país y pasar casi un año de incógnito

escuchar

Facundo Jones Huala mantiene el secreto y las incógnitas se agrandan a medida que pasan los días. ¿Cuánto tiempo permaneció en la Argentina el líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) después de huir de Chile, donde cumplía una condena por provocar un incendio y portar armas ilegalmente? ¿Por dónde cruzó la frontera? ¿Por dónde se movió durante ese tiempo en el que se movía en la clandestinidad?

La policía de Río Negro lo detuvo el lunes pasado en El Bolsón, a unos 600 kilómetros del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco (Chile), donde Jones Huala estuvo recluido cumpliendo su condena antes de obtener el beneficio de la libertad condicional en enero del año pasado.

Desde Chile, fuentes cercanas a la investigación por el incendio en la estancia Pisu Pisué por el que fue condenado, ocurrido en 2013, aseguraron a LA NACION que no se dedican recursos a investigar cómo y por dónde cruzó la frontera. Fugarse no es delito en el país trasandino y allí lo único que importa a la Justicia es que se logre la extradición de Jones Huala para que termine de cumplir su condena.

Las teorías vinculadas con el lugar que eligió para volver a la Argentina son muchas. Por fuera de los pasos internacionales ubicados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, como Pino Hachado, Icalma, Tromen, Cardenal Samoré y Futaleufú, existen decenas de pasos no habilitados.

En noviembre de 2021, por ejemplo, tres chilenos entraron a la Argentina con municiones y uniformes militares a través de un paso no habilitado en la zona del volcán Batea Mahuida, en Neuquén. En aquel momento, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó que al menos uno de ellos era un activista mapuche.

En el caso de Jones Huala, algunos trascendidos indican que podría haber cruzado la frontera por el paso fluvial Río Puelo, que comunica Segundo Corral, en Chile, con la localidad de Lago Puelo, en Chubut.

La comisaría 36, de la localidad de Dina Huapi, donde estuvo alojado Facundo Jones Huala entre el lunes y el jueves Marcelo Martínez

“No sabemos por dónde pasó tras darse a la fuga; no tenemos esa información. Hay muchos lugares por donde se puede pasar. Excepto aquellos tradicionales donde hay controles rigurosos de Gendarmería, hay otros pasos por los que sabemos que las personas pasan”, dijo a LA NACION Osvaldo Tellería, jefe de la Policía de Río Negro.

Y agregó: “Teníamos la información de que andaba por la zona andina, pero es una persona muy escurridiza. De hecho, se lo encontró con características muy distintas a las que solía tener en público. Como una persona fugada, buscaba formas para evadir los controles”.

Aunque la Policía de Río Negro no pudo ubicarlo antes, sospechaban que estaba en Mallín Ahogado, unos 17 kilómetros al norte de El Bolsón: “Tengo entendido que allí vive la pareja de él”, dijo Tellería. El jefe policial también afirmó que en estos meses no se realizaron allanamientos ni intervenciones telefónicas en el marco de la investigación, “porque no había fundamentos para hacer esos pedidos”.

En estado de ebriedad

Jones Huala, en el momento en que le hacen el control de alcoholemia, tras ser detenido

La detención casi casual de Jones Huala luego de que irrumpiera en una vivienda en estado de ebriedad hizo que muchos se preguntaran qué tanto se lo buscó.

“A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad de que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos”, dijeron el lunes desde el gobierno rionegrino, al tiempo que la gobernadora Arabela Carreras destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad provinciales.

Sin embargo, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, considera que no hubo ninguna tarea investigativa previa: “Se lo toparon de casualidad. Entre Aníbal Fernández y la gobernadora se vanaglorian por la ‘exhaustiva y rigurosa investigación en equipo’. Es todo una farsa de inescrupulosos, como las famosas ‘mesarasas de diálogo’ a las que el Gobierno solo invita a las desahuciadas madres de los delincuentes prófugos y nunca a los damnificados”.

Frutos denunció hace unos meses que el líder de la RAM se escondía en los predios tomados en Villa Mascardi, sobre la ruta 40.

“Jones Huala estaba entre nosotros como vecino desde hacía por lo menos nueve meses y, en todo ese tiempo, los vecinos jamás fuimos escuchados, y tanto él como sus secuaces siguieron usurpando, saqueando e incendiando nuestras propiedades como también en el resto de la Comarca Andina”, dice.

Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, una de las viviendas vandalizadas y usurpadas en Villa Mascardi, coincide en señalar que las autoridades no buscaron a Jones Huala mientras permaneció prófugo: “Su detención demuestra una vez más que los vecinos nunca hemos sido escuchados. En varias oportunidades se informó que había sido visto en la zona de Villa Mascardi y en El Bolsón. Queda demostrado que el Gobierno no tenía ningún interés en encontrarlo”.

Las autoridades de Chile informaron en febrero de 2022 que Jones Huala estaba prófugo, porque no se había presentado a cumplir los requisitos impuestos para mantener la libertad condicional.

“Lamentablemente, él ya estaba libre y ahora hay una orden de detención en su contra, y esperamos poder encontrarlo”, decía hace casi un año el por entonces subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli. La Corte Suprema de ese país acababa de emitir una orden de detención contra Jones Hualaque regía para todo el territorio nacional.

A partir de ese momento, y en paralelo, Interpol emitió una notificación azul. Codificadas por colores, las notificaciones de ese organismo permiten a los países publicar alertas y solicitar información en todo el mundo. En este caso, Chile requería información para localizar a Jones Huala.

No había orden de captura transnacional. La notificación roja de Interpol –que permite solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición– llegó recién la última semana, luego de que Jones Huala fuera detenido por la policía rionegrina.

Hallazgo inesperado

Cuando lo detuvieron, el activista mapuche vestía una pollera de jean

A raíz del llamado de una vecina, Jones Huala fue hallado en una casa del barrio La Esperanza de El Bolsón. Estaba alcoholizado y vestía pollera de jean.

Luego de permanecer detenido durante cuatro días en la comisaría de Dina Huapi, donde inició una huelga de hambre, fue trasladado este viernes a la cárcel federal de Esquel, en Chubut. De todos modos, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió que sea el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche el que realice el correspondiente juicio de extradición.

Tanto entre las fuerzas de seguridad como entre algunos vecinos de Villa Mascardi advierten que Jones Huala perdió apoyo y liderazgo.

De hecho, luego de ser aprehendido, pocas voces se alzaron en su defensa. No hubo movilizaciones ni banderas ni pintadas en la comisaría donde permaneció cuatro días. La mamá del detenido, María Isabel Huala, publicó esta semana en Facebook: “En la cancha se ven los pingos, y cuando las papas queman también pocos quedan”.

