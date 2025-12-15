El “círculo” AFA: los nombres de los apuntados en las principales causas judiciales

El despliegue de las dos principales causas judiciales que orbitan alrededor de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) señala a un grupo cada vez más amplio de personas. Algunos de los apuntados tienen un pasado en la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia y se encuentran ligados entre sí a través de una compleja malla societaria vinculada a la mansión en Pilar que investiga la Justicia en uno de los expedientes. La mayoría de ellos son allegados a Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad.

En los últimos días, la lista de nombres se extendió con los datos que sumaron a su denuncia original los dirigentes de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso y Matías Yofe, para quienes “existe un cúmulo de indicios vehementes” que sugieren que esa quinta, a nombre de un monotributista y una jubilada, constituyó una operación de conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito.

Ariel Vallejo

Es la cara principal de la primera causa que sacudió AFA. De vínculo estrecho con Tapia, Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, la financiera que guarda múltiples lazos con el mundo del futbol. Es investigada por un presunto lavado de dinero luego de que la Dirección General Impositiva la denunciara tras detectar movimientos sospechosos, por más de $800.000 millones, realizados por personas sin la suficiente capacidad económica.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

La firma de Vallejo nació en Adrogué hace cuatro años, creció de la mano del presidente de la AFA y hoy es sponsor y prestamista de distintos clubes de futbol. “El Chiqui nunca me pidió nada”, le dijo Vallejo recientemente a LA NACION.

Micaela Sánchez

Es tesorera de la financiera investigada y quedó detenida el jueves pasado, luego de ser atrapada en un galpón, in fraganti, en una escena con tintes cinematográficos. La fiscalía que lidera Cecilia Incardona recibió un llamado anónimo que advertía sobre viajes realizados semanas atrás por camionetas de Sur Finanzas, que iban y venían llevando cajas a un depósito de Turdera.

La policía llegó al lugar al día siguiente del llamado y encontró a la tesorera Sánchez cargando cajas en una camioneta, con cinco celulares ocultos en uno de sus asientos. El juez Luis Armella ordenó su indagatoria.

Pablo Toviggino

Es el tesorero de la AFA, muy cercano al “Chiqui”, a quien en redes sociales llama el “comandante”. Sobre él pesa la creciente sospecha de que la suntuosa quinta en Pilar -de más de 10 hectáreas, con helipuerto y una costosa colección de más de 50 vehículos de lujo- podría pertenecerle, en vez de a Real Central S.R.L., propietaria formal del establecimiento.

Sergio Massa y Pablo Toviggino

Toviggino tiene un pasado como empleado del Congreso, un vínculo no desmentido con Sergio Massa y una cuantiosa y agresiva actividad en la red social X, donde apunta contra el Gobierno con sostenida regularidad. Fue hoy denunciado por Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol.

Luciano Pantano

Él, que es monotributista, y la jubilada Ana Lucía Conte, que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), son los titulares de Real Central S.R.L., la sociedad dueña -en los papeles- tanto de la quinta en Pilar como de la casa construida en dos lotes del country Ayres Plaza, ubicado en el mismo partido.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Pantano pertenece al mundo del fútbol: fue dirigente de futsal dentro de la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. El juez Daniel Rafecas -que ya dejó de intervenir en el caso- inhibió sus bienes, congeló sus cuentas y le prohibió salir del país, al igual que a Conte, su madre.

Mauro Javier Paz

Es otra de las figuras que alimenta la sospecha del vínculo entre la AFA y la lujosa quinta. Fue director de fútbol femenino en la entidad deportiva y es socio mayoritario de Malte S.R.L., una sociedad clave, propietaria de la casaquinta entre junio de 2023 y mayo de 2024, después de que le perteneciera a Carlos Tevez y antes de que pasara a manos de Pantano y Conte.

Malte S.R.L. trabó un contrato directo con la AFA por más de 500 mil dólares, de acuerdo a lo acreditado por la Justicia, y, a su vez, forma parte de Soma S.R.L., otra sociedad de la que Paz es gerente y de la que forma parte un segundo Toviggino.

Darío Fabián Toviggino

De acuerdo con la denuncia de la Coalición Cívica, es el hermano del tesorero de la AFA y, según los registros societarios a los que pudo acceder LA NACION, es miembro de varias sociedades más, entre ellas la apuntada Soma SRL, de la que fue parte Malte SRL, dueña anterior de la quinta.

Junto a su hermano Pablo, es socio de la firma HT SRL, que tiene un vistoso hotel en Santiago del Estero. Darío quedó alcanzado por la ampliación en la denuncia de la Coalición Cívica, cuya investigación pasó este viernes al fuero Penal Económico.

Juan Pablo Beacon

De la señalada Soma S.R.L también forma parte el Beacon, un abogado que sería un amigo de la infancia del tesorero Toviggino, de quien replica mensajes en X. Presidió el Consejo Federal de la AFA y hoy lidera la Federación Patagónica de Fútbol. Su padre era un histórico dirigente del futbol del interior.

Toviggino y Beacon. Crédito: ascenso del interior

Beacon también figura como administrador de Wicca S.A.S, una empresa que brinda servicios de estética y cuidado personal, a nombre de Florencia Sartirana. Es amigo de la infancia de Toviggino.

Florencia Sartirana

Sobre la base de una publicación de este medio, la Coalición Cívica incluyó en su denuncia a la exnúmero dos de las finanzas de la AFA, que hoy es una empresaria vitivinícola y gastronómica.

Florencia Sartirana

Es dueña de la bodega La Vigilia, que comercializa el vino “Neurus”, nombre que figura inscripto en el helipuerto de la quinta en Pilar. A Sartirana se le adjudica un estrecho vínculo con Toviggino.

El círculo de nombres podría expandirse aún más con la denuncia que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo el viernes contra la AFA y su líder Tapia por retener impuestos y aportes de seguridad para “financiarse ilegalmente”. El monto denunciado supera los 7500 millones de pesos.