Después de una semana que se convirtió en un verdadero tembladeral en lo político y en lo económico, en el universo de Unión por la Patria (UP) se siguen mostrando confiados en que el próximo domingo 22, su candidato, Sergio Massa, logrará entrar a un eventual ballotage con el libertario, Javier Milei. “Todas las encuestas lo muestran entrando al ballotage”, insistieron a LA NACION desde el comando de campaña oficialista.

Respecto del segundo escenario que se podría abrir entonces para el tigrense de a cara a esa posible segunda vuelta, la mira está puesta en sumar para entonces a diversos sectores de la política y apuntar a un “gobierno de unidad nacional”, lo que creen inclinaría la balanza para el lado de Massa en detrimento de Milei. “Entre un gobierno de unidad nacional y uno que “elimina a otro”, el que prima es el de unidad nacional” , afirman al tiempo que aseguran que no contemplan por estas horas un escenario de derrota.

El oficialismo llega al 22 de octubre con un dólar no oficial que superó los 1000 pesos y una inflación de 12,7% solo en el último mes, con 40% de pobreza y un acumulado de inflación interanual de más del 124%.

Aunque muestran reservas con los números de las encuestas, que ya mostraron diferencias entre lo que pronosticaban que podría pasar y lo que finalmente sucedió, para varios de los consultados dentro del oficialismo, la diferencia entre Milei y Massa podría estar alrededor de un 3%. Un número que consideran que los vuelve competitivos en una segunda vuelta. “No se sabe con exactitud cuál es la diferencia y hay dudas sobre las encuestas, pero el promedio da ese parámetro y se maneja con ese porcentaje”, aseguran. Agregan que en algunas incluso podrían llegar a estar ubicados más cerca del libertario, pero se muestran categóricos al afirmar que “en ningún caso está cerca Patricia”, en referencia a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC). “Todos los escenarios son de un escenario de ballotage Milei-Massa”, remarcan.

En esa línea creen que hubo un freno en la intención de voto a Milei, que habría tenido que ver con que al libertario lo habrían perjudicado las críticas que se le hicieron desde JxC respecto de su cercanía con el sindicalista, Luis Barrionuevo. “Todo indicaría que las críticas que se le hicieron desde el espacio de Bullrich respecto de que Milei ‘es más de lo mismo’, permeó en el electorado, entró bastante”, describen en referencia a un aspecto negativo que podría estar impactando en el libertario.

“En un escenario cristalizado se ve que caló el concepto de que ‘ Milei es más de lo mismo’” y también, agregan, podría haberse sumado a eso el hecho de que esta semana el libertario con sus dichos sobre el peso y los plazos fijos “genera más desorden e inestabilidad o más crisis” , evaluaban en UP. “La idea de que es más de lo mismo y que festeja el desorden, traducido en que sería caos y crisis explicarían el no crecimiento que se dio después de las PASO”, detalló un hombre del comando de campaña. “Se le vieron los hilos. Que desordena y no tendría la capacidad para gobernar”, completó.

Como contrapartida de eso apuntan a que “Sergio tiene acción y esta fue una semana donde rápidamente accionó con medidas y operativos”, consignaron en referencia a la nueva estampida del dólar no oficial que superó los 1000 pesos. Al tiempo que enumeraron parte de las medidas anunciadas en las últimas semanas, que apuntan a generar más dinero en el bolsillo de los argentinos en la antesala electoral, “nos permite seguir creciendo”, agregan.

Otro alivio que perciben de los sondeos es que a Massa “no lo identifican con Alberto y esa distancia, ayuda” . Eso también creen que quedó claro en el proceder que se dio esta semana respecto de los dichos de Milei sobre la moneda local. Fernández, de forma inconsulta con Massa, denunció al libertario, algo con lo que el tigrense no estuvo de acuerdo. “No hay que denunciar oponentes. Hay que respetarlos a ellos y a sus electorados”, repiten casi como un mantra en el bunker.

La inflación en niveles siderales, el ballotage, un gobierno de unidad y el “hombre de Estado”

El oficialismo llega a estas elecciones con un demoledor 12,7% de inflación, en lo que constituye el mayor golpe a la economía. Desde el comando resaltan que, en primer lugar está “el reconocimiento de la situación” por parte de Massa y “que obviamente hay que bajarla”, al tiempo que sostienen que el camino para eso creen que es el de la generación de dólares a través de la exportación. Se entusiasman también con lo que puede ser el año próximo con dos ingresos claves como el del campo, después de una sequía histórica, y el de la energía con el gasoducto Néstor Kirchner.

El otro escenario electoral que se abre frente a UP es el de no ganar, algo que aseguran “no contemplar”. “Tenemos un escenario de ganar porqué de cara al ballotage estamos planteando un gobierno de unidad nacional y entre uno así y uno que elimina a otro, el que prima es el de unidad nacional” , detallan. “Tenemos acompañamiento y creemos que vamos a ganar la elección”, reiteran y en esa lista de llamado a la unidad inscriben a la mayor cantidad de sectores posibles, empezando por los radicales. “Milei dijo que (Raúl) Alfonsín fue el peor presidente de la historia, el radicalismo no va a apoyar eso”, completan. Tras lo que agregan que en ese eventual diálogo para sumar el vínculo de Massa con los distintos sectores, en especial por su paso por la Cámara de Diputados, es clave.

Ante la reconsulta sobre una eventual derrota y el escenario, sobre todo a nivel económico que se abriría con eso, en el oficialismo insisten en que “no tienen ese escenario en la cabeza”, pero que “obviamente Massa es un hombre de Estado y hará lo que tenga que hacer”, en referencia a entregar su gestión en las mejores condiciones posibles.

