En medio del caso Adorni, el oficialismo reveló que el 21% de los diputados no presentó su declaración jurada anual

En medio de la controversia que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial no declarado, el oficialismo en la Cámara de Diputados prepara la contraofensiva. En un documento que elaboró el círculo áulico del presidente del cuerpo, Martín Menem, se da cuenta que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Tampoco lo hizo el 46% de los diputados cuyos mandatos vencieron en diciembre pasado.

Adorni tiene previsto presentarse el próximo 29 en el recinto la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión; al menos ésa es la decisión que adoptó la cúpula libertaria. La oposición se prepara para convertir la sesión informativa en una virtual interpelación al jefe de Gabinete –quien podría concurrir acompañado del presidente Javier Milei- y, consciente de ello, el oficialismo también alista su contraataque.

“Puede haber sorpresas”, señalan, enigmáticos, los libertarios de la Cámara baja. Por de pronto, los oficialistas comenzaron a indagar en las declaraciones juradas de sus pares. En un primer relevamiento se encontraron con que 55 diputados (21% del total) no cumplieron con la obligación que exige la ley de ética pública de presentar, en el plazo correspondiente, la declaración jurada anual correspondiente a 2024.

Manuel Adorni en el ingreso a la Casa Rosada Fabián Marelli

Asimismo, detectaron que 51 diputados que finalizaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado todavía adeudan la presentación de sus respectivas declaraciones juradas; se trata del 46% de los 111 legisladores que debían cumplir con esta obligación antes de fines de febrero pasado.

El régimen de presentación de las declaraciones juradas de las personas que se encuentran en el ejercicio de la función pública está regido por dos leyes: la ley de ética pública, sancionada en 1999, y la que establece el carácter público de las declaraciones juradas, aprobada en 2013.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, la ley de ética pública establece que los legisladores tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tres instancias:

-Inicial: dentro de los treinta días hábiles al iniciar su mandato.

-Anual: hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa, salvo que esta fecha sea prorrogada. El año pasado, por caso, se prorrogó al 31 de julio. Debe realizarse anualmente en cada año de gestión mientras dure en sus funciones.

-Baja: dentro de los treinta días hábiles al finalizar su mandato.

Quienes incumplan con los plazos establecidos, la ley establece que la autoridad responsable deberá intimarlos en forma fehaciente, considerándose una falta grave e incluso pasible de una sanción disciplinaria.

El recinto de la Cámara de Diputados Hernan Zenteno

En el caso de la Cámara de Diputados, Menem emitió la resolución 545/2025 para optimizar los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas. Según los registros oficiales, a partir de esa resolución el nivel de cumplimiento mejoró; por caso, el 93% de los diputados que asumieron el 10 de diciembre pasado ya cumplieron con su obligación de presentar su declaración jurada inicial, señala el oficialismo.

En cuanto a las declaraciones juradas que debieron presentar aquéllos cuyos mandatos concluyeron el 10 de diciembre pasado, 60 legisladores cumplieron su obligación en tiempo y forma (54%). Un porcentaje mayor que hace dos años, cuando solo el 36% de los diputados salientes presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma.