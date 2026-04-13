El oficialismo prepara el terreno para defender a Adorni en Diputados

Pese a las recomendaciones en contrario de sus propios aliados, el oficialismo está decidido a recibir en el recinto el próximo miércoles 29 al jefe de Gabinete Manuel Adorni –investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- para que ofrezca su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El riojano confirmó no solo que la sesión se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

En su exposición frente a los representantes de los estudios más reconocidos de la ciudad, Menem detalló las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas e incluso hizo un adelanto sobre la estrategia electoral con vistas al año próximo; en este sentido enfatizó que la intención de La Libertad Avanza es articular un frente opositor amplio en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a las huestes kirchneristas encolumnadas detrás del gobernador Axel Kicillof.

Manuel Adorni, hasta el momento blindado por los hermanos Javier y Karina Milei Soledad Aznarez

Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, tal como lo ordena la Constitución”, enfatizó el presidente de la Cámara baja, quien agregó que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, dijo, solo busca desgastar al Gobierno.

“Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos a todos al barro. Al no tener una gestión con qué comparar ni ideas nuevas ni alternativas, (la oposición) pretende generar desánimo e igualar para abajo”, reprochó el riojano.

Pese a las recientes revelaciones sobre su crecimiento patrimonial todavía no declarado y los avances en la investigación judicial, el oficialismo decidió estrechar filas en defensa de Adorni y enviar señales de que seguirá firme en su cargo. “Manuel es y seguirá siendo el jefe de Gabinete. No se va a ir”, sostienen, tajantes, los lugartenientes de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Karina Milei este lunes con Adorni, a quien sostiene en la interna del Gobierno Presidencia

“Puede haber sorpresas en la sesión”, deslizan, enigmáticos. No quieren anticipar su estrategia a sabiendas que la oposición va a aprovechar el escenario para embestir contra el jefe de Gabinete. Tampoco si asistirá el propio presidente Milei a la sesión, aunque no lo descartan: después de todo, fue el propio jefe de Estado quien dijo hace tres semanas que iba a acompañar a su ministro coordinador al Congreso.

“En la oposición hay quienes todavía no presentaron su declaración jurada de bienes y patrimonios que no se justifican”, acicatean las voces más combativas del oficialismo, convencidas de la mejor defensa frente a un ataque es el contraataque. Todo indica entonces que, de realizarse, la sesión se encamina a ser una pelea cuerpo a cuerpo.

Acuerdo en Buenos Aires

Frente a los representantes de los estudios más renombrados de la Ciudad, Martín Menem anticipó que el año próximo, en la que Milei buscará su reelección, el oficialismo apuntará a un acuerdo con las fuerzas políticas no peronistas de la provincia de Buenos Aires –entre ellas Pro y la UCR- para intentar ganar la gobernación, hoy en manos de Axel Kicillof.

“La única manera que hay de ganarle al aparato fuerte del peronismo es juntando a todos los actores que no forman parte del peronismo –sostuvo-. Yo recuerdo que en 2015 María Eugenia Vidal ganó con el 37% de los votos nomás, y el peronismo fue dividido. Nuestra aspiración es tratar de ir todos los que no pensamos lo mismo, unidos, obviamente, liderando La Libertad Avanza”.

Sebastián Pareja y Diego Santilli, los dos que asoman como candidatos de LLA a la gobernación bonaerense en 2027 X @SPareja_

En el oficialismo están convencidos de que no hay posibilidad de ganar la reelección presidencial sin un triunfo en el principal distrito del país. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el candidato más firme para disputar la gobernación, adelantan en las usinas libertarias. Pero también aparece el nombre del diputado Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA.

Asimismo, Menem detalló la agenda legislativa de los próximos meses. Confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de reforma política y electoral, descartó que este año se cubran las dos vacantes en la Corte Suprema como así también una norma para derogar la ley que penaliza el aborto. Como prioridades legislativas subrayó la importancia de la sanción del tratado sobre patentes, el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la rápida aprobación de la llamada “ley hojarasca”.