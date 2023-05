El padre de Justina Lo Cane le respondió a Javier Milei tras la polémica por la venta de órganos

escuchar

Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina -cuyo caso inspiró la nueva ley de donación de órganos-, le respondió a Javier Milei después que el liberal volviera a plantear la posibilidad de venta en el caso de trasplantes. Milei había insistido este martes en que se trata de un “mercado más” y aseguró que 7.500 “están sufriendo” mientras se encuentran en una lista de espera.

Lo Cane es impulsor de la ley 27.447, que establece que toda persona mayor de 18 años es un potencial donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado expresa constancia de lo contrario. La iniciativa se inspiró en el caso de su hija, Justina, quien murió a los 12 años mientras aguardaba un corazón.

En medio del debate, Lo Cane corrigió al líder de La Libertad Avanza y afirmó que “no son 7.000 las personas que esperan un trasplante”. Aclaró que todas ellas están en una lista y, en caso, de una emergencia y por su estado de salud, se cambiará su situación cuando necesiten “un trasplante en breve”.

Justina Lo Cane falleció en noviembre de 2017 a la espera de un transplante de corazón Archivo

Lo Cane precisó que en el país hay 30.000 personas bajo tratamiento de diálisis. “El 15 % de los trasplantes es de riñón. De ahí, surge el numero de 200 mil personas que [se estima] en algún momento de su vida necesitarán un trasplante”, manifestó en declaraciones a la AM 750.

En esa línea, el padre de Justicia señaló que la lista de espera representa la capacidad que tiene el sistema en la actualidad para realizar un trasplante, aunque, aclaró, “no abarca la totalidad de la lista”.

Lo Cane reconoció que la implementación de la ley tiene “cosas por mejorar” y sostuvo, por caso, que se debe promover con mayor énfasis el “trasplante cruzado”, una estrategia de trasplante de órganos de donantes vivos que se basa en cruzar donantes entre pares que son incompatibles entre sí.

No obstante, el padre de Justina no evadió la consulta y abordó la propuesta de Milei. “Soy muy abierto al debate aunque vengan con cuestiones extrañas como estas. Las palabras pueden convencer o no, pero los actos arrasan y la Ley Justina es un acto ”, recalcó.

“Así no funciona”

Javier Milei hizo referencia ese martes a la venta de órganos y aseguró que el sistema actual no funciona. El año pasado, cuando dio a conocer la propuesta, había generado una fuerte controversia. Entonces, dijo que se trataba de una “decisión del individuo”. “Lo que digo es que así las cosas no funcionan”, afirmó en una entrevista en TN.

El diputado Javier Milei entrevistado en TN

“Una de las cosas que he planteado es que mueren en la argentina más de 350.000 personas, y son potenciales donantes, pero hay 7000 personas que esperan un trasplante. Hay que revisar el mecanismo de mercado y resolver el problema”, aseveró el líder libertario.

El precandidato a presidente defendió la propuesta. “No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año”, dijo.

Y amplió: “No hay peor solución que la que implica la garra del Estado. Siempre lo mejor es ver a los individuos actuando libremente. Es al revés: cada vez que se produce una intervención del Estado, el resultado posterior es peor que el que tenías. Lo vemos en los planes contra el hambre, que aumentan el hambre, o en los planes contra el desempleo, que aumentan el desempleo. Todo lo que toca el Estado lo hace mal. Hace daño”.

