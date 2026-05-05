Firmaron un acuerdo para agilizar la donación de órganos en casos de muerte traumática

El procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (Cucaiba), Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

“Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se ha formalizado la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática. Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Cucaiba”, informaron fuentes oficiales.

A partir del protocolo, se establecieron plazos estrictos y responsabilidades claras para los magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se dispuso: prioridad y celeridad (el Juez de Garantías debe resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas), intervención fiscal (el representante del Ministerio Público deberá emitir su opinión sobre la viabilidad del procedimiento en un máximo de dos horas, asegurando que la extracción de órganos no comprometa el examen autopsiano posterior), y coordinación pericial (se garantiza que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales, facilitando así la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias).

“Para el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). La participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el Cucaiba permiten que el sistema de justicia actúe con la sensibilidad humana que el tema requiere, sin descuidar el rigor técnico-científico de la labor pericial”, se explicó en un comunicado de prensa.

Sobre suicidios

Además, Conte-Grand, Alonso y Kreplak firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con suicidios.

“El objetivo de este acuerdo consiste en establecer un mecanismo tripartito de cooperación técnica y coordinación para consolidar la información oficial vinculada con suicidios en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con las siguientes finalidades exclusivas: obtener un perfil epidemiológico del fenómeno, mejorar la calidad, cobertura, integridad y oportunidad de las estadísticas oficiales sobre suicidios y contribuir al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de prevención en la materia”, dijeron desde la Procuración General bonaerense.