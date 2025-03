El padre del fotógrafo Pablo Grillo contó cómo sigue la salud de su hijo y dijo que nadie del gobierno nacional fue a verlo

Desde el exterior del Hospital Ramos Mejía, Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza cuando trabajaba en la marcha por los jubilados, dio detalles sobre el estado de salud de su hijo. Además, contó que nadie del gobierno nacional que comanda Javier Milei, y que tenía a cargo el operativo en la protesta, se acercó, pero que sí lo hizo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, del Gabinete de Jorge Macri.

En diálogo con los medios presentes en el lugar, entre ellos LN+, Fabián Grillo contó que estaba previsto que al fotógrafo le hicieran una tomografía en el transcurso de la mañana y reveló una situación que aconteció el jueves. “Cuando le quitaron la sedación tuvo una reacción bilateral que fue un aliciente dentro del cuadro, pero manteniendo el carácter de grave” , marcó y agregó: “La doctora dijo que no esperaban esa reacción y la tuvo, eso es bueno, pero nos expresó que no es cuestión de hacerse falsas expectativas; es bueno, pero dentro de la gravedad”.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION este viernes cerca del mediodía que el reportero permanece en “estado crítico y reservado”.

En tanto, Grillo padre sostuvo que ni Milei ni sus funcionarios se acercaron a la familia, pero inmediatamente aclaró que pasó Quirós por el Ramos Mejía. “Vino Quirós, estuvo un ratito, habló con Pablo, conmigo no, yo estaba en otro lugar del hospital, bien, se puso a disposición”, sostuvo sobre el ministro de Salud porteño, que ayer por la tarde contó en su cuenta de X que había visitado a todos los heridos en la movilización.

Esta tarde visité a los heridos de mayor gravedad durante los incidentes ocurridos ayer en las inmediaciones del Congreso, para acompañar a sus familias y agradecer el trabajo de los equipos de salud que brindaron atención inmediata. — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) March 13, 2025

Además, el padre del fotógrafo se emocionó. Con lágrimas en sus ojos envió un “agradecimiento eterno” a los médicos y las enfermeras del hospital, por la atención que le dan día a día a su hijo. “Son fantásticos”, los definió y también dijo: “Los curitas ayer con la misa, me emocionaron mucho, me siento muy acompañado”. Con esto hizo referencia a los curas de barrios populares y villas, que organizaron una ceremonia en el exterior del hospital para rezar por el joven agredido por la Policía.

Mientras, Fabián Grillo comentó que no sabe “cómo caracterizar” los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al respecto de lo que pasó con su hijo, a quien acusó de ser un trabajador de la municipalidad de Lanús, algo que después desmintió el propio intendente, Julián Álvarez. “Ya pasa a ser un tema humano, las imágenes son clarísimas, el hecho de ir variando el discurso y el justificativo a partir de que se contradecían las imágenes y los hechos habla de las características de esa persona y del discurso, de toda una política que no cierra si no es con violencia y represión”, sostuvo el papá del fotógrafo, luego de que la funcionaria, que lideró el operativo en el exterior del Congreso, considerara que no hubo mala actuación policial.

“No es solo ideológico, es inhumano. Yo puedo hablar con una persona que piense distinto a mí, discutir, inclusive vehementemente, pero con esto es como que hablamos idiomas distintos, es inhumano”, insistió Grillo padre.

Lejos de intentar un pedido de disculpas, Milei llevó a Bullrich esta mañana a Expoagro y se mostró con ella para darle respaldo. “Quiero agradecer la presencia de Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, por su enorme trabajo sosteniendo los valores de la República en todos los terrenos”, le dijo el Presidente a la ministra y redobló la apuesta: “Si acelero en las curvas, ahora voy a hacerlo mucho más”.

