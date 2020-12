El jefe de Gabinete fue el primer funcionario en opinar sobre la carta del expresidente

Luego de que el expresidente Mauricio Macri publicara una dura carta contra el gobierno de Alberto Fernández a raíz de la situación del aeropuerto de El Palomar, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al texto y fue categórico: "Me sorprende su cinismo".

Cafiero, que fue el primer funcionario en responderle al exmandatario, habló este domingo con Radio 10, y sostuvo: "Siempre me sorprende el cinismo del expresidente. Me sorprende la distorsión de la realidad. Cuando él se fue dejó desocupación, inflación, aumento de pobreza... Sé que estamos carentes de ideas en el debate público, pero éstas no aportan nada porque están fuera de la realidad".

Y agregó: "Dice que se están desandando logros cuando no es así. Entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó y más se endeudó, eso son datos concretos de la realidad".

Luego, respecto de qué pasará con los vuelos en El Palomar, el jefe de Gabinete explicó que se llegó a un acuerdo entre las dos empresas que operaban allí para continuar con su trabajo desde Ezeiza. "Hay una crisis aerocomercial en el mundo producto de la pandemia. El aeropuerto no está cerrado sino que está sin operación. Como muchos aeropuertos que han tenido una caída de actividad, este aeropuerto está sin actividad", señaló.

El enojo de Cafiero con Macri se desató por una de las frases que escribió el expresidente, en su carta publicada en Facebook, donde remarcó: "Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos".

El fundador de Pro consideró, entre otras cosas, que la inexistencia de operaciones comerciales en El Palomar "es parte de un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada" por su gestión, dado que el aeropuerto volvió a operar en 2018, durante el gobierno de Cambiemos.

