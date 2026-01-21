El papa León XIV recibió al arzobispo Jorge García Cuerva en el Vaticano

El papa León XIV recibió en una audiencia privada al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien viajó al Vaticano para participar de actividades vinculadas con los organismos de la Santa Sede que integra.

El encuentro con León XIV, difundido en la jornada de hoy, tuvo lugar el sábado en el Palacio Apostólico. Este miércoles, en tanto, el arzobispo porteño participó de la audiencia general que el Papa encabeza todos los miércoles, al final de la cual monseñor García Cuerva saludó al Santo Padre.

El papa León XIV saluda a los fieles en la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI Andrew Medichini - AP

El arzobispo porteño integra desde 2021 el Dicasterio para los Obispos, el organismo de la Curia romana que interviene en los procesos previos a los nombramientos episcopales. Y en diciembre pasado fue designado por León XIV delegado pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria Católica (Iccppc), que promueve el servicio pastoral en los establecimientos penitenciarios.

León XIV y García Cuerva conversaron sobre las tareas en dichos organismos, que el arzobispo de Buenos Aires puede llevar adelante sin afectar su misión pastoral en la arquidiócesis.

Con experiencia en el servicio pastoral en unidades penitenciarias durante su misión sacerdotal en la diócesis de San isidro, García Cuerva integra desde 2010 la ICCPPC en representación de América Latina y el Caribe.

“La pastoral carcelaria se aprende caminando los pabellones”, declaró monseñor García Cuerva en diálogo con Vatican News, el portal oficial de la Santa Sede.

La Pastoral Carcelaria Internacional surgió en 1950, con el impulso del cardenal Giovanni Battista Montini –luego papa Pablo VI-, quien respaldó la iniciativa de varios capellanes europeos articular la presencia de la Iglesia en el mundo penitenciario. Así, la Comisión Internacional asumió la misión de coordinar esfuerzos, fortalecer las pastorales nacionales y acompañar a las conferencias episcopales en esa tarea.

En una decisión destinada a revalorizar la dimensión social, humana y estructural de la realidad penitenciaria, la pastoral carcelaria fue incorporada en los últimos años al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, interpretaron fuentes eclesiásticas

La agenda del arzobispo porteño en Roma incluyó encuentros en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, reuniones con referentes internacionales, espacios de reflexión y acompañamiento al Santo Padre en sus futuras visitas pastorales a cárceles. “Queremos un trabajo ágil, al servicio de las Iglesias locales”, resumió García Cuerva en el diálogo con el medio oficial del Vaticano.

El arzobispo, de 57 años, saludó a León XIV al finalizar la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI, en la que el Papa profundizó su catequesis sobre el Concilio Vaticano II.