El plan para terminar con la Argentina peronista

Nunca lo dirá con esas palabras, pero con el programa que impulsa para la segunda etapa de su mandato Javier Milei se propone desmantelar la Argentina peronista. A diferencia de quienes lo intentaron antes que él, en dictadura o en democracia, el proyecto adquiere hoy un tinte verosímil ante la colosal crisis de liderazgo, identidad y conexión con su entorno social que afecta al movimiento que fue durante décadas el partido del poder.

Es una misión que Milei delegó en negociadores de origen peronista, como Diego Santilli, Martín Menem o Sebastián Pareja. Tienta a gobernadores que agitan en su tierra con la bandera justicialista, pero que al perder toda expectativa de construir una alternativa nacional aceptan el viejo negocio de la nueva era: fondos a cambio de votos en el Congreso y paz social en las provincias.

El primer gran éxito quedó a tiro de obtenerlo en la Cámara de Diputados al acercarse a la primera minoría, que le permitirá dominar las comisiones y controlar el ritmo de la actividad parlamentaria.

Libertad Avanza (LLA) salió de las elecciones de octubre con la certeza de que tendría desde el 10 de diciembre un bloque de 80 legisladores, mientras que Fuerza Patria sumaba 99. El triunfo resultó magnético: en un mes sumó otros 13 diputados provenientes en su mayoría del Pro. En paralelo convenció al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de retirar a sus cuatro representantes de la bancada dominada por el kirchnerismo. Ya se habían ido dos representantes del siempre díscolo Alberto Rodríguez Saá. Es un empate en 93, pero que se torcerá en breve.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) negocian un nuevo bloque legislativo Ricardo Pristupluk

Al santiagueño Gerardo Zamora, radical kirchnerista de la primera hora, lo tienta la autonomía que le aconseja la Casa Rosada. Maneja 7 diputados y 3 senadores (incluido él mismo), a los que aglutinará en un bloque aparte.

Jalil acordó formar un frente propio con Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que en la campaña prometía cortarle la melena al león. La peluquería no es lo suyo, parece. También estará con ellos el salteño Gustavo Sáenz, amigo y excompañero de fórmula de Sergio Massa. Es un dialoguista que puede andar a los abrazos con Santilli y Santiago Caputo, pero no deja de recordarles que los acuerdos se hacen cumpliendo los compromisos. “El poncho no aparece”, es su frase de cabecera para reclamar fondos al Gobierno. El misionero Hugo Passalacqua, delegado del eterno gobernador fantasma Carlos Rovira, podría integrarse a esa alianza que sumaría una veintena de diputados y media decena de senadores.

La otra entente de gobernadores, Provincias Unidas, tambalea antes de inscribirse. Martín Llaryora (peronista de Córdoba), los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), más el santacruceño Claudio Vidal (sindicalista independiente) y el chubutense Ignacio Torres (Pro) se unieron pensando en una respuesta sindical al ajuste que propone Milei, pero el tablero invita ahora al juego individual.

El plan de reformas al que se los invita a apoyar incluye una amplia reforma laboral, privatizaciones y reducción drástica del Estado y sus empleados, el pacto comercial que da un acceso privilegiado a Estados Unidos al mercado argentino con mínimos beneficios recíprocos, un alineamiento diplomático férreo con el gobierno de Donald Trump, apertura económica acelerada y un modelo de crecimiento basado en la inversión a gran escala en minería e hidrocarburos.

Las banderas peronistas -soberanía política, justicia social, independencia económica- no tienen quién las alce. La principal oposición quedó grogui después de la derrota electoral de octubre, la tercera consecutiva que sufre en el orden nacional. La consigna “frenar a Milei” quedó como una apelación hueca, diluida en la guerra interna por determinar quién es el culpable del desastre.

El drama bonaerense

Axel Kicillof pasó de creerse destinado a la Presidencia cuando arrasó en septiembre a luchar por la supervivencia después de la sorprendente remontada libertaria en las elecciones del 26 de octubre. El fracaso en aprobar un endeudamiento de 3000 millones de dólares en la Legislatura bonaerense antes del recambio del 10 de diciembre lo pone ante el riesgo de un ajuste durísimo en el Estado provincial.

El sector que defiende a Kicillof –los intendentes-, el massismo y La Cámpora se trenzaron en una discusión inconducente por fondos y cargos que buscaron disimular en el hecho de que le faltaban votos opositores para alcanzar los dos tercios que requiere la aprobación para tomar deuda.

Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli hablan por teléfono con Sergio Massa con la sesión caída en la Legislatura bonerense; se le dilata el permiso para tomar deuda a Kicillof Ignacio Amiconi

El drama los encuentra extraviados. El kirchnerismo en sus diferentes vertientes ha sido incapaz de mostrar una renovación de ideas y de figuras. Encadenó fracasos electorales y de gestión sin preguntarse cómo interpelar a su base de votantes. Perdió la flexibilidad que caracterizaba al peronismo y jamás encontró una respuesta que no fuera autoindulgente a las denuncias corrupción que minaron su credibilidad. Cristina Kirchner, presa e inhabilitada para competir, se mantiene como la principal referencia nacional del Partido Justicialista, que se ha ido convirtiendo en un sentimiento que apenas da votos.

Kicillof perdió una oportunidad verdadera de construir un liderazgo propio cuando desoyó a quienes le proponían romper con Cristina antes de las elecciones provinciales de septiembre. No quiso afrontar las consecuencias de lo que iba a ser una derrota segura. ¿Decidirá ahora salir del corset kirchnerista, cuando lo aqueja el fantasma de adeudar aguinaldos? Difícil. La única apuesta clara es resistir, con la convicción de que cualquier alternativa a Milei en 2027 será, como él, pro-Estado, progresista, feminista, anclada en los conurbanos. Es decir, la reacción a un hipotético fracaso presidencial.

De momento, los libertarios festejan el espectáculo bonaerense. Milei dio la orden de no asistir en nada a Kicillof. “Que gobierne como pueda”, fue la respuesta que se llevó un intermediario que transmitió a la Casa Rosada el temor a una convulsión social en el conurbano si dejan al gobernador sin recursos.

Los abrazos de Milei con los ministros

Milei eligió a Kicillof como némesis. Así como busca sumar a otros kirchneristas sin pedirles explicaciones sobre su estatismo ni sus tendencias feudales –como Zamora-, al bonaerense “no piensa darle ni agua”, como afirma una fuente del círculo de poder libertario. Con él se permite despunta el vicio del insulto cuando lo llama “enano soviético”. A su juicio, obligarlo a ajustarse y señalarlo como responsable de las consecuencias es una forma de la batalla cultural en la que se siente inmerso.

La reforma laboral

Del mismo modo, aspira a presentar la reforma laboral como un triunfo sobre la “casta de la CGT”. Un grupo de sindicalistas octogenarios, en su mayoría reconvertidos en empresarios exitosos, enfrenta un reto existencial con escaso margen de resistencia. El texto completo de la ley sigue bajo estricto secreto, pero el espíritu ideológico es claro: hacer retroceder el poder sindical y revertir las relaciones de fuerza dentro de las empresas. Los negociadores peronistas de Milei les ofrecen a los jerarcas gremiales el caramelo de no tocarles la caja.

El sindicalista Gerardo Martínez, al salir de la Casa Rosada después de una reunión del Consejo de Mayo Nicolás Suárez

En la Casa Rosada son optimistas en que conseguirán los votos en el Congreso. Santilli, su jefe y chaperón Manuel Adorni y los primos Menem detectaron un clima de acuerdo muy superior al que podrían indicar las declaraciones públicas de los diferentes actores. La política más que nunca se comporta como una discusión de intereses. Un triunfo del individualismo libertario: al peronismo del interior lo tientan con la promesa de inclinar el peso del ajuste sobre el peronismo de Buenos Aires.

El sueño definitivo del mileísmo consiste en acomodar el Congreso de forma tal que le permita renovar jueces y otros cargos institucionales sin negociar con el kirchnerismo sino con quienes se despojan de esas vestiduras. ¿Sería ese el indicio de que la Argentina ingresa en un camino posperonista?

El escenario de esa aventura es el Senado. Hasta allí se movilizó Karina Milei el viernes. Ocupó un palco principal, como una emperatriz, con Santilli a un lado y Adorni al otro. Detrás su mano derecha, Lule Menem, reivindicado en la primera línea de poder después del golpe que significaron para él en la campaña los audios de Diego Spagnuolo en los que se lo acusaba de organizar un sistema de coimas en el área de Discapacidad.

Karina Milei, en el Senado, acompañada por Santilli y Adorni; detrás Lule Menem y su hijo Sharif Pilar Camacho

Patricia Bullrich conducirá un bloque de 20 senadores al que espera añadir alguno más. Si todo le sale bien, el kirchnerismo podría pasar de 28 a 23 o al menos partirse en un sinfín de subbloques autónomos. El objetivo de la todavía ministra de Seguridad es manejar la cámara como si la presidiera: el conflicto con Victoria Villarruel está servido, como probó la sesión preparatoria del viernes.

Bullrich encaró a Villarruel porque no le dio la palabra en la sesión preparatoria del Senado Pilar Camacho

Luces amarillas en la economía

Hace bien el Gobierno si no se confía. Aunque parece mejor provisto que en 2024, el recuerdo de lo que fue la primera ley bases todavía pesa en el entorno íntimo de Milei como una alerta de lo difícil que puede resultar la formación de mayorías cuando se discuten cambios de alto impacto. En la escala de la reforma laboral encallaron Raúl Alfonsín, en 1984, y Fernando de la Rúa, en 2000, por citar solo los ejemplos más notorios.

El éxito de la política debe acompasarse con la situación económica. Milei vivió noviembre en una burbuja de optimismo después de la victoria electoral y con el reaseguro de la promesa de auxilio infinito de su amigo Trump.

Las señales económicas invitan a la cautela. La actividad sufre un estancamiento desde febrero. El Indec reportó un crecimiento interanual en septiembre del 0,5% después de revisar al alza los datos de meses anteriores. Ese ajuste evitó que se declarara oficialmente una recesión (fruto de tres trimestres seguidos de caída). Las autoridades del instituto estadístico tuvieron que publicar un comunicado larguísimo para explicar las razones técnicas de ese cambio y que no se lo compare con las maniobras del Chiqui Tapia para inventarse un campeón con el torneo terminado.

Como sea, la industria y la construcción siguen en caída. Las noticias sobre cierre de fábricas han vuelto a poner el foco sobre los costos sociales del cambio de modelo hacia una economía abierta apalancada en inversiones energéticas y mineras que aportan escasa mano de obra. Todavía no hay señales de recomposición del salario real y en breve empezará a sentirse el efecto de nuevas quitas de subsidios en servicios públicos.

La planta de Whirpool que cerró, en Pilar

En paralelo se recorta el debate sobre las reservas. Milei está plantado en la idea de no comprar. El ancla cambiaria es clave de su programa de desinflación y no está dispuesto a entregar ese tesoro. Con el Banco Central vacío se ata al humor de los mercados. El cañón de dólares del Tesoro de Estados Unidos ayuda, pero no tanto para que el riesgo país se desplome por debajo de los 600 puntos como pronosticó el Presidente.

Son, aun así, días de una calma impensada. Milei camina solo el ring y por momentos no tiene con quién despuntar el vicio de la pelea. Tapia le dio un poco de juego esta semana con su despliegue impune de negociados, trampas y prepotencia que desató una ola de repudio social.

Milei puso una camiseta de Estudiantes en el sillón presidencial como símbolo de su enfrentamiento con Claudio Tapia Presidencia

Como jefe del antikirchnerismo, la única fuerza nacional vigente, Milei necesita ejemplos como el que le ofrece Tapia para generar identidades negativas que se traducen en votos libertarios. Que Cristina Kirchner lo siga desafiando. Que Kicillof, La Cámpora, los intendentes y el massismo se repartan los jirones de la caja bonaerense.

Solo debería prevenir los excesos de confianza. En el sosiego de noviembre, alguien podría pensar que el malestar social que empujó a la categórica derrota electoral bonaerense de septiembre quedó superado por arte de magia dos meses más tarde. Las montañas rusas son así de traicioneras.