El Presidente prepara el relanzamiento de su gestión y una convocatoria para acordar precios y salarios

Con el debate parlamentario sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminado y en medio de especulaciones sobre cambios internos, el presidente Alberto Fernández se prepara para presentar un relanzamiento de gestión con una nueva prioridad, la lucha contra la inflación. El jefe del Estado les confirmó a la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA que los convocará la semana que viene para avanzar con un acuerdo de precios y salarios.

El Presidente les adelantó su decisión en un encuentro con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y los gremialistas Héctor Daer y Hugo Yasky. “Fue algo que salió del Presidente. Dijo que nos iba a llamar el lunes”, confió Daer en Balcarce 50.

La decisión se suma a las medidas que pondrá en marcha pasado mañana, cuando comience “la guerra” contra los aumentos de precios, como anticipó el Presidente –palabra que sorprendió a sus funcionarios más cercanos–, no irían acompañadas de cambios en el gabinete ni reformas de peso, a pesar de que ayer hubo rumores en ese sentido.

En medio de la tensión interna con el kirchnerismo duro, el jefe del Estado viajará mañana a Salta y de ahí partirá rumbo a Tucumán, donde pasará la noche. El viernes, en tanto, está previsto la entrega de 100 patrulleros –también estará presente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández– en la explanada de la Casa de Gobierno tucumana junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Después llegará el turno de las medidas contra la inflación, lo que sería un gesto para Manzur en medio de los rumores sobre posibles cambios en el gabinete.

En las últimas horas volvió con fuerza la posibilidad de que el Presidente aproveche la aprobación del acuerdo con el Fondo como escenario para mostrar una oxigenación de la gestión. En ese sentido, en algunos despachos oficiales se especuló con la posibilidad del desembarco de Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, principal asesora del jefe del Estado en materia económica, como reemplazante de Martín Guzmán. Pero la información fue desmentida por altísimas fuentes del gobierno nacional.

Los otros nombres que quedaron también salpicados fueron los de la titular del PAMI, Luana Volnovich –fue denunciada por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público–, y Roberto Feletti, a cargo de la Secretaria de Comercio Interior, responsable de la lucha contra la inflación, uno de los funcionarios apuntados por la falta de resultados. Al menos por ahora, según aseguraron cerca del Presidente, no habrá cambios.

Según confiaron aquellos que estuvieron con Fernández en los últimos días, el mandatario hará un discurso con un marcado mensaje interno. “Les va a decir a los que no están de acuerdo que se vayan”, anticiparon fuentes oficiales. En ese sentido habló el diputado albertista Leandro Santoro: “Yo no estoy echando ni quiero vigilantear a nadie. Y no hablo de La Cámpora. Pero si fuera funcionario del Ejecutivo y estuviera en desacuerdo con el Gobierno me iría”, sostuvo el legislador.

El Gobierno aún procesa el impacto del dato de la inflación de febrero que marcó un incremento de 4,7 por ciento, pero que en alimentos escaló a 7,5%. En el conurbano bonaerense el salto fue de 8,6%. Durante 2021 la Argentina acumuló un 50,9% de inflación interanual, la segunda más alta desde 1991.

“Nos viene ganando por goleada. Es fundamental que lo que anunciemos tenga efectos rápidos”, reconoció uno de los hombres más cercanos al Presidente.

En el paquete de medidas trabajan, de forma integral, los ministerios de Economía, a cargo de Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, con Matías Kulfas a la cabeza, y de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez. Los tres estarán presentes mañana durante el discurso del mandatario, según confirmaron fuentes oficiales. También viajarían el canciller Santiago Cafiero y Feletti.

Las medidas contempladas irían desde mantener precios cuidados y fijar precios máximos para artículos de primera necesidad a incrementar 2% las retenciones a la harina y aceite de soja y ampliar los fideicomisos para el trigo. “Estamos trabajando para fortalecer el paquete de medidas”, confiaron cerca del Presidente. La preocupación es no colmar las expectativas que plantó Fernández con el adelantó de que comenzará una batalla contra la inflación.

El Gobierno apuesta también a la presentación de acuerdos sectoriales. El foco está puesto en los locales de cercanía, donde la inflación se disparó, según reconocieron cerca del Presidente. En caso de que no haya avances, el gobierno nacional aplicará “todas las herramientas a disposición”. Entre ellas, la ley de Abastecimiento.

Fernández ocupó prácticamente toda su agenda en el tema inflación. Durante el fin de semana se reunió con Guzmán, Domínguez y Kulfas. Lo mismo ocurrió en la semana. Hoy, por ejemplo, estuvo durante más de una hora con el titular del Palacio de Hacienda.