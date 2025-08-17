El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei

La definición de los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en la provincia de Buenos Aires en las próximas legislativas de octubre deja una novedad: el presidente Javier Milei pidió varios nombres en el reparto de lugares en las listas de diputados y senadores. Hasta ahora, el jefe de Estado se había mantenido más al margen y su hermana, Karina, había controlado el dispositivo partidario del oficialismo.

La nómina de la provincia, que se cerrará este domingo, exhibe que varios nombres cercanos al jefe de Estado se intercalan con postulantes del “karinismo” y con los tres exponentes que logró colar Pro en los casilleros expectantes.

Milei fue quien eligió, desde el primer momento, a José Luis Espert, el “Profe”, para que encabezara la lista de la provincia. A horas del cierre de listas, LLA ubicaba en segundo lugar de la nómina a la modelo, actriz y conductora de la TV Pública, Karen Reichardt. El tercer lugar era para Diego Santilli, fruto del acuerdo electoral con los amarillos.

Diego Santilli en la previa del acto de Javier Milei en el Club Atenas de La Plata Ignacio Amiconi - LA NACION

En el cuarto puesto, el Presidente ubicaba a una persona de su extrema confianza. Se trata de Gladys Humenuk, amiga de Milei durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian. Al inicio de la gestión, Humenuk también trabajó cerca de Karina en la Casa Rosada, como subsecretaria de Coordinación Administrativa la Presidencia. Pero en octubre de 2024 fue desplazada de su cargo y recaló en el directorio de Correo Argentino, una empresa del Estado que se volvió clave porque ahora está organizando los comicios nacionales.

“Allá atrás está una de mis mejores amigas. Ella y Sandra Pettovello son de mis mejores amigas. Saludá Gladys, que te conozcan”, dijo el Presidente días después de asumir, al sortear desde Casa Rosada su último sueldo como diputado.

Karina Milei, junto a Patricia Bullrich y el economista Monteverde

El quinto lugar quedaba para el titular de LLA de la provincia, Sebastián Pareja, mano derecha de Karina en territorio bonaerense. Semanas atrás, Pareja había controlado la lapicera de las nominas provinciales, en las que el “karinismo” se impuso y desplazó a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo. Pese a que será candidato, el armador bonaerense no participaba este fin de semana del cierre nacional.

Karina Milei y el Presidente, en tanto, ubicaban a la abogada Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos en el gobierno nacional. Longo trabajó bajo la órbita de Karina Milei en la Casa Rosada y luego, al igual que Humenuk, recaló en el Correo en el área de legales, según su perfil de Linkedin.

En la víspera del cierre de listas, esos eran los postulantes prácticamente confirmados, si bien la nómina aún no se oficializó y no se descartan modificaciones de último minuto. El plazo legal vence mañana a la medianoche.

Los nombres de Milei en CABA

Las listas de la Capital Federal también mostraron cierta injerencia del primer mandatario: Milei eligió a Alejandro Fargosi y Agustín Monteverde para casilleros clave de la ciudad. El primero encabezará la lista de diputados y el segundo, economista de la Ucema, será el segundo de Patricia Bullrich en la lista de senadores.

En el séptimo casillero de representantes de LLA para la Cámara baja apareció Andrés Leone, amigo del Presidente. Ambos se conocieron cuando Milei iba al Colegio Cardenal Copello. Se reencontraron hace un par de años, después de que el economista se involucró en la actividad política. En ese momento, Leone contactó al economista a través de las redes sociales.

Según consta en su perfil público de Facebook, Leone ocupa un cargo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina.

Candidatos de LLA y pro firman sus candidaturas. Alejandro Fargosi Santiago Filipuzzi

El Presidente está mirando quiénes van a ser sus espadas en el Congreso para la segunda mitad del mandato. Y venía pidiendo a un economista full libertario para el Senado, casillero que quedará para Monteverde si LLA se alza con las dos bancas de la Capital Federal.

Los lugares de Bullrich

Por otra parte, al filo de que finalice el plazo legal para la inscripción de las listas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, flamante postulante a a senadora nacional, sufrió vetos de Karina Milei y su principal consejero, Eduardo “Lule” Menem.

En primer lugar, Pablo Walter, exsenador por Tucumán y referente bonaerense de Bullrich, fue desplazado de forma imprevista. Quien intentó rescatar a Walter fue Ramón Lanús, intendente de San Isidro. La decisión fue tomada por “Lule” Menem y Karina Milei.

Finalmente, entraría Carlos Pirovano, titular del Incaa y dirigente cercano a Agustín Romo, jefe de bloque de LLA en Buenos Aires y referente de la agrupación militante “Las Fuerzas del Cielo”. En rigor, Pirovano tiene lazos estrechos con el bullrichista Juan Curutchet, director del Banco Central y dirigente de Apertura Republicana.

Pablo Walter (izq) quedó fuera de las listas rodrigo-nespolo-10977 - LA NACION

Entre tanto, Felicitas Beccar Varela, actual directora nacional de Reinserción Social del Ministerio de Seguridad, fue objetada por la conducción de LLA en el distrito. Por lo tanto, la ministra debió reemplazarla por la legisladora porteña María Luisa González Estevarena, quien dejó el bloque de Pro para sumarse a “las fuerzas del cielo”.

Estevarena es una dirigente de confianza de Juan Pablo Arenaza, el armador porteño de Bullrich, quien hoy firmó su postulación a senadora junto a Karina Milei y Pilar Ramírez.

Walter y Beccar Varela no son los primeros bullrichistas que sufren el veto de los Milei. Por estas horas Gerardo Milman, quien supo ser la mano derecha de Bullrich, masculla bronca por su exclusión de las listas.

Acto por los 31 años del atentado a la AMIA. Gerardo Milman Ricardo Pristupluk

En tanto, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Cambiemos y actual diputado nacional, irá en el noveno casillero. Y Florencia de Sensi, titular de la Fundación Pensar en Buenos Aires y ladera de Cristian Ritondo, se ubicará en el decimosegundo lugar. Tanto Finocchiaro como De Sensi y Santilli tienen casi garantizada su continuidad en el Congreso. En cambio, Javier Sánchez Wrba, quien suplantó a Hernán Lombardi, requerirá de un milagro para renovar su banca, ya que quedó vigésimoprimero.