El randazzismo perdió candidatos en Quilmes y denuncia que Mayra Mendoza los “compró” con contratos

El frente Vamos con Vos, que encabeza Florencio Randazzo, sufrió una nueva fuga de candidatos, esta vez en Quilmes, donde tres integrantes de la lista del exministro del Interior y Transporte kirchnerista se pasaron al Frente de Todos y traccionarán en el territorio a favor de la boleta de Mayra Mendoza. Pero ese pase, según afirmaron integrantes del randazzismo, fue a partir de una promesa del gobierno quilmeño de entregar a cambio contratos y puestos en la planta de empleados municipales. Cerca de la intendenta admitieron que buscan conquistar el caudal de votos de Randazzo, pero negaron la acusación de compra de voluntades y consideraron que el randazzismo busca minimizar, así, el impacto de la pérdida de postulantes propios.

Los candidatos que saltaron de Vamos con Vos al Frente de Todos son Patricia Maciel, Carlos Rodríguez y Silvana Rodríguez, que ocupan los puestos seis, nueve y doce de la lista de concejales de Randazzo en Quilmes. Este martes, se fotografiaron con la intendenta Mendoza para anunciar sus incorporaciones. Son parte de la lista que perdió la interna en el randazzismo local, con 4289 votos obtenidos, pero logró colar postulantes en la nómina definitiva.

Con las fugas consumadas, que se suman a otros casos en distritos como La Matanza y Lomas de Zamora, entre otros, Vamos con Vos denunció que se trató de una cooptación de parte del gobierno quilmeño. En ese marco, se conocieron dos mensajes de audio que serían previos a la foto del acuerdo, en los que integrantes de la lista perdedora en las PASO admiten ofrecimientos de contratos para pasarse al kirchnerismo.

En uno de ellos, una persona que se presenta como “Sergio Pintos” (quien encabezó la boleta de Vamos con Vos que perdió en septiembre y es el tercer candidato en la nómina definitiva), afirmó: “Yo hablé con [el subsecretario de Hábitat de Quilmes, Sebastián] Raspa. Todos los compañeros que se pasen a trabajar con el Frente de Todos los iban a poner en planta, a darles un contrato o a aumentar la jerarquía. Yo no me voy a pasar, me voy a quedar laburando en Libres [del Sur]. Yo no voy a jugar, pero sí toda la tropa que queda comandada por Adrián, que la va a llevar adelante para que puedan recuperar esos dos o tres puntos que nosotros hicimos”.

“No me interesa, prefiero que esto beneficie a otra gente. A mí no sé qué me pueden dar, y no me lo van a dar. Estoy pensando en un 2023. Los que puedan sacar ventaja, que estos salieron a comprar lo que puedan... Hay que hacer negocio, es la única realidad”, se señaló en ese audio. “Muchos necesitan trabajo, necesitan que los amparen y los cobijen, es el momento. Espero que cumplan, y si no cumplen, ya saben lo que tienen que hacer, esos tres puntos los van a perder”, se agregó, en referencia al 3,5% que obtuvo Vamos con Vos en Quilmes, en el tramo de concejales de la boleta.

En otro audio, un hombre que se identifica como “Adrián”, afirmó: “El día viernes le di [a Raspa] el listado de todos los pedidos de los compañeros e individualicé cada pedido de cada uno. Pedido de categorías, de puestos, de direcciones, de trámites jubilatorios que están atrasados”.

Los candidatos salientes estarán en la boleta el 14 de noviembre, pero en la práctica trabajarán para la lista de la intendenta Mendoza, que encabeza Cecilia Soler. “Vamos con Vos ha crecido. Si se preocupan por nosotros, es una buena señal. Este es un proyecto para 2023. En todo caso, con estas salidas ya vamos ganando tiempo y evitamos que esta gente confunda al resto”, dijo a LA NACION Nicolás Terrera, primer candidato randazzista a diputado bonaerense por la tercera sección electoral, quien reprochó el uso de fondos municipales: “El dinero se utiliza para ofrecer cargos”. El dirigente difundió un comunicado titulado “Mayra regala contratos municipales para comprar opositores”.

Fuentes de la Municipalidad de Quilmes rechazaron las acusaciones y atribuyeron la polémica a un conflicto interno de Vamos con Vos. “Esas personas que hablan no tienen nada que ver con lo que pasó ayer, no sabemos de lo que hablan. No hubo ningún ofrecimiento y lo que dicen ahí es imposible técnicamente porque no se puede pasar a planta a nadie, eso depende de una junta. Están tratando de minimizar el impacto porque esto pasó en Berazategui, La Matanza, Varela”, señalaron a LA NACION.

Al anunciar este martes la incorporación de los tres candidatos a ediles, Mendoza escribió en Twitter: “Hoy nos reunimos con candidatos de la lista de Vamos con Vos de Quilmes, quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar el 14 de noviembre al Frente de Todos. El peronismo unido para no volver al pasado. ¡[Mauricio] Macri nunca más!”.

Hoy nos reunimos con candidatos de la lista del @VamosConVos_ de Quilmes quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar el 14 de noviembre al @FrenteDeTodos ✌🏽



El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Macri nunca más! pic.twitter.com/HwpM1vUW2w — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 2, 2021

El Frente de Todos busca quedarse con alguna parte de los votos que obtuvo Randazzo en el distrito. “Jugar con Randazzo es desperdiciar un voto y ser funcional a Macri. Los peronistas estamos todos unidos tratando de ganarle a Macri. Para tener un concejal en Quilmes necesitás 8,33%; ellos sacaron 4 puntos, es tirar el voto. Estamos pidiendo la unidad de los peronistas para ganarle a Macri. En ese entendimiento, es que los compañeros vienen. No solo de la lista de Randazzo, han venido también de listas que no han superado el 1,5%”, dijo a LA NACION Alberto de Fazio, exsenador bonaerense y actual secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Quilmes.

En Quilmes, el randazzismo anunció la incorporación de un sector peronista encabezado por Marcelo Agüero (cantante del grupo de cumbia santafesina Los Leales). “Marcelo acompañó a Mayra y ella no le jugó bien. Ahora, acompaña a Randazzo”, indicó Terrera, quien aseguró que también acordó con “el partido de Guillermo Moreno a nivel seccional”.