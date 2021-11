Jorge Argüello, sobre la deuda con el FMI: “En los próximos meses vamos a tener la posibilidad de cerrar un acuerdo”

Tras culminar la gira internacional en la que ofició como sherpa durante el G-20, el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, vaticinó cuándo podría alcanzarse un acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dando así por hecho que acontecerá. “Creo que en los próximos meses vamos a tener la posibilidad de cerrar un acuerdo en los términos que estamos procurando”, aseguró el representante argentino, quien también señaló que las negociaciones entrarán en la “recta final” después de las elecciones del 14 de noviembre.

No obstante a su optimismo, pidió cautela. “Como en toda negociación, por momentos vuelven sus posturas más rígidas, después aflojan, se avanza un poco, se retrocede... Es una negociación abierta, eso hay que entender”, remarcó en Radio Futuröck el embajador, que también se quejó por el accionar de los medios: “Cuando veo algunos titulares que hablan del resultado del proceso de negociación me parece aventurado. En el inicio de la recta final de la negociación las posturas de las partes no indican lo que va a ser el resultado, porque están negociando”.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está a cargo de los intercambios con el Fondo, se comprometió ante el Club de París a alcanzar un entendimiento con el FMI antes del 31 de marzo del año próximo.

Mientras, Argüello habló de “una negociación compleja, de características técnicas muy acentuadas” y destacó que por eso trabajan en ella tanto con el board del FMI, como con el gobierno de Estados Unidos y con cada una de las capitales de los países que integran el organismo.

“Necesitamos tener el consenso de los principales jugadores que provocan las decisiones”, dijo Argüello en Radio El Destape, donde también advirtió: “La Argentina y [el presidente] Alberto Fernández en ningún momento han pedido que le perdonen un solo dólar, estamos pidiendo condiciones objetivas que nos permitan continuar con el proceso de recuperación económica, generando recursos para atender la deuda y la demanda de crecimiento de la economía”.

Satisfecho con que el documento del G-20 que se realizó en Roma incluya una mención para que “se sigan debatiendo” las sobretasas -que la Argentina pretende que elimine el FMI-, Argüello indicó: “Finalmente logramos el objetivo de que se instara al board a continuar con esa discusión”.

Al igual que el fin de semana, cuando deslizó que “existe la probabilidad” de una reunión entre Fernández y su par Joe Biden y no descartó que haya un encuentro de vicepresidentas entre Cristina Kirchner y Kamala Harris, el embajador habló de un “muy buen momento de la relación bilateral” entre la Argentina y Estados Unidos. “Eso me entusiasma en el sentido de que tengo expectativa de que logremos acuerdo que nos permita comenzar a pagar”, manifestó.