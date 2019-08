El régimen de Venezuela: ¿qué opinaron los candidatos y los líderes mundiales?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019 • 20:57

Dictadura para muchos. Gobierno legítimo para otros. La categorización del régimen venezolano no deja de generar nuevas polémicas, esta vez, gracias a las declaraciones de Alberto Fernández. "Las dictaduras tienen un origen no democrático y ese no es el caso de Venezuela. Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Las instituciones están funcionando", dijo este domingo Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, durante una entrevista en el programa La Cornisa. ¿ Democracia o dictadura? Así clasificaron los principales candidatos argentinos y líderes mundiales al gobierno de Nicolás Maduro.

Alberto Fernández: "Es autoritario, pero no una dictadura"

Además de las definiciones de ayer, Fernández afirmó en una entrevista con LN+ a fines del mes pasado que en Venezuela "hay un gobierno autoritario. En su origen no se parece a una dictadura". En aquel entonces, también apuntó que "está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la argentina".

Mauricio Macri: "En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos"

Esa fue la frase que el presidente Mauricio Macri usó para definir al régimen venezolano, en una entrevista con CNN que el candidato presidencial de Juntos por el Cambio brindó un año atrás. Con Macri, la Argentina ingresó en 2017 al Grupo de Lima, un bloque de países de la región que adoptó una postura condenatoria hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Cristina Kirchner: "En Venezuela no hay Estado de derecho y en Argentina tampoco"

Así se expresó la expresidenta sobre el régimen venezolano, en una entrevista con Luis Novaresio cerca de las elecciones legislativas de 2017. Consideró que la falta de estado de derecho en la Argentina se da porque "no tenemos una Justicia imparcial y confiable". Al mismo tiempo, aseguró que "la democracia está en emergencia en toda Latinoamérica".

Miguel Ángel Pichetto: "Es una dictadura que mata y hace desaparecer personas"

En una línea similar, el compañero de fórmula de Macri opinó sobre Venezuela, en diálogo con LN+. También agregó que es "una ridiculez" decir que el régimen de Nicolás Maduro se asemeja a la actual situación argentina.

Roberto Lavagna: "Hubo un cúmulo de razones [para abandonar el kirchnerismo]. Una fue el apoyo a Venezuela"

El candidato a presidente de Consenso Federal recordó que la cercanía que el gobierno kirchnerista mantuvo con la Venezuela de Hugo Chávez fue una de las razones que impulsaron su partida del kirchnerismo. "Ya en aquel momento había un desvío en la posición venezolana que muchos pensamos que iba a terminar mal; lamentablemente está terminando mal", dijo durante una entrevista radial en febrero de este año.

Nicolás del Caño: "Macri es un lamebotas de Trump y el imperialismo que impulsa el golpe de Guaidó en Venezuela"

A través de Twitter, el candidato presidencial del FIT-Unidad se expresó sobre la crisis venezolana. "Fuera Yanquis de América Latina!!", añadió en el mismo tuit que publicó el 1° de marzo, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

José Luis Espert: "Hay que sacar al asesino de Maduro de Venezuela"

Como invitado al programa televisivo Polémica en el Bar a comienzos de este año, el candidato del Frente Despertar criticó al gobierno de Maduro con dureza. "Nadie piensa en invadir Venezuela. Es sacar a Maduro", aclaró, en referencia a una posible intervención militar encabezada por Estados Unidos. "¿Qué tipo de democracia respeta Maduro?", concluyó.

Jair Bolsonaro: "No podemos dejar que Venezuela se transforme en una nueva Cuba o hasta en una Corea del Norte"

Así se refirió el mandatario brasileño a la situación venezolana, en una entrevista que brindó a una radio del país vecino en abril de este año. "Venezuela no puede continuar como está, con el pueblo sufriendo y con gran parte de ellos huyendo para Colombia o para Brasil", agregó. Además, al conocerse el resultado de las PASO, Bolsonaro afirmó que "la Argentina comienza a seguir el rumbo de Venezuela, porque en las primarias bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder".

Sebastián Piñera: "Los días del dictador están contados y no son muchos"

El presidente chileno no dudó en condenar enérgicamente al gobierno de Maduro, y calificarlo como una dictadura, según afirmó en una entrevista con CNN en el mes de abril. Junto a la Argentina, Chile y Brasil también forman parte del Grupo de Lima.

Tabaré Vázquez: "Cuando muchos sacudían tambores de guerra aumentando la violencia que ya hay en Venezuela, nuestro Gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática en busca de elecciones"

El presidente uruguayo mantiene una posición diferente a la del resto de los países de la región. Junto con México, Uruguay es partidario de la no intervención en Venezuela. Son los únicos países que no reconocieron a Juan Guaidó al proclamarse presidente interino el 23 de enero pasado.

Donald Trump: "Los ciudadanos de Venezuela han sufrido demasiado tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro"

Así se expresó Donald Trump en Twitter en enero, al reconocer a Juan Guaidó como presidente venezolano. El presidente estadounidense se ha referido muchas veces a Venezuela como "una dictadura" y "un régimen ilegítimo".

Emmanuel Macron: "Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro, Europa apoya la restauración de la democracia"

Al igual que su par estadounidense, el mandatario francés consideró ilegítima la reelección de Maduro en Venezuela, y optó por reconocer a Guaidó como jefe de estado. Otros líderes europeos mantuvieron posturas similares, como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente español Pedro Sánchez.